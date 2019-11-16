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Türkiye’ye Kınama: Tüm Sondajları Sona Erdir

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Türkiye’nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyeti gerçekleştireceği yönündeki açıklamasına sert tepki gösteren Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı, Türkiye’ye “tüm sondajları sona erdirme” çağrısında bulunduğu bildirildi.
Türkiye’ye Kınama: Tüm Sondajları Sona Erdir

Türkiye’nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyeti gerçekleştireceği yönündeki açıklamasına sert tepki gösteren Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı, Türkiye’ye “tüm sondajları sona erdirme” çağrısında bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Başkanlık Meydan Okudu – MEB’deki Yasadışı Türk Eylemlerine Sert Yanıt” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişi arifesinde Türkiye’nin yeni sondajlar yapacağını duyurmasının hükümetin sert tepkiyle karşılandığını yazdı.

Gazete, Başkanlık Sarayı’ndan dün yapılan açıklamada bu kez sert bir üslup kullanıldığını ve Türkiye’yi “tüm yasadışı faaliyetlerini sonlandırarak tüm sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çekmeye” çağırdığını yazdı.

Habere göre, Başkanlık Sarayı’nın açıklamasında, AB’nin Türkiye’ye uygulama kararı aldığı yaptırımlar hatırlatılarak, Türkiye’nin söz konusu faaliyetlerine müdahil olan tüm özel ve tüzel kişilere de bu faaliyetlerde yer almaktan vazgeçmeleri çağrısında bulunuldu.

Türkiye’nin Karpaz yakınlarında gerçekleştireceği sondajın ve Oruç Reis gemisinin faaliyetlerinin  “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını çiğnediği” ifadesinin yer aldığı açıklamada, “Türkiye’nin uluslararası hukuku ve AB hukukunu kışkırtıcı düzeyde küçümsediği” savunuldu.

KKTC’nin TPAO’ya söz konusu araştırmalar için yetki verdiği argümanının hiçbir yasallığı bulunmadığına işaret eden açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin haklarını savunduğu açıklamasının da gerçekleri yansıtmadığı savunuldu.

Açıklamada, Kıbrıslı Türklerin haklarının en iyi şekilde korunmasının ancak Kıbrıs sorununa bulunacak bütünlüklü bir çözüme mümkün olduğu da vurgulandı

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de dün 15 Kasım KKTC’nin kuruluşu yıldönümü sebebiyle yayınladığı kınama mesajında benzer konulara değindi.

Anastasiadis yazılı açıklamasında özetle şunlar yer aldı;

“Türkiye’nin niyetleri her ne olursa olsun, 25 Kasım tarihinde Berlin’de gerçekleştirilecek görüşme sırasında tam anlamıyla yapıcı ve olumlu olma yönündeki kararlığımız ve siyasi irademizi hiçbir şey etkilemeyecek”

“Türkiye söz konusu eylemlerle Kıbrıs Rum tarafını, müzakerelerin sonucunu etkileyecek tavizler vermeye mecbur bırakacak yeni oldubittiler yaratmaya çalışıyor.”

“Üçlü görüşmede arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için karşı tarafın da aynı iyi niyet ve olumlu ruhla ve müzakerelerin bir parçası olan konular hakkında önceden kararlar alınmasını talep etmeyen bir tutum sergilemesi gerekiyor”

“BM Güvenlik Konseyi kararları, Zirve Anlaşmaları, AB normları ve AB’nin temel aldığı ilkelere dayanan bir çözüme bağlıyız, bugüne kadar benimsemiş olduğumuz ilkelerle Kıbrıs Türk toplumunun endişelerine saygı gösterildi ve her türlü uzlaşmazlığın aşılması yönünde çabalamaya hazır olduğumuzu kanıtlamış olduk”

“ Fonksiyonel ve kalıcı olmayan bir çözüme yol alacak hiçbir ilke ihlalini kabul etmeyeceğiz.”

Kaynak: Gazetem Kıbrıs

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