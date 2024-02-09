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Türkiye’ye naklediliyor! Kalan cezasını Türkiye'de çekecek!

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Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mahkum Duran Gül’ün, cezasının kalan kısmını Türkiye’de tamamlaması amacıyla nakledilmesini onaylandı.
Türkiye’ye naklediliyor! Kalan cezasını Türkiye'de çekecek!

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mahkum Duran Gül’ün, cezasının kalan kısmını Türkiye’de tamamlaması amacıyla nakledilmesini onaylandı.

Mahkum Gül, pandemi döneminde koronavirüs testi pozitif çıkınca cezaevinden Mavi Kalem Öğrenci Yurdu’na götürüldüğü sırada firar etmişti.

Gül, 2023 yılının Eylül ayında 10 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Necmi Ertaş da naklediliyor

Bakanlar Kurulu, bir mahkumun daha Türkiye’ye nakledilmesini onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mahkum Necmi Ertaş, cezasının kalan kısmını Türkiye’de tamamlayacak.

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