Türkiye'ye Pfizer-BioNTech 120 milyon doz aşıyı 2021 yılı içerisinde teslim edilecek

Pfizer-BioNTech ile Türkiye arasında 60 milyon doz daha Covid-19 aşısı alımı için anlaşma imzalandı. Türkiye'nin ayrıca 30 milyon doz daha aşı satın alma opsiyonu da anlaşmaya eklendi.

Pfizer-BioNTech ile Türkiye arasında 60 milyon doz daha Covid-19 aşısı alımı için anlaşma imzalandı. Türkiye'nin ayrıca 30 milyon doz daha aşı satın alma opsiyonu da anlaşmaya eklendi.

Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak anlaşma imzaladı.

Pfizer ile BioNTech, Türkiye ile imzaladığı ikinci tedarik anlaşması kapsamında toplam 120 milyon doz aşıyı 2021 yılı içerisinde teslim edilecek.

İki şirket ile Türkiye arasındaki ilk tedarik anlaşması 25 Aralık 2020'de 30 milyon doz için imzalanmıştı.