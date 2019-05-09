Türkiye'ye seyahat edeceklere uyarı: 'Dumansız sigara'nın Türkiye'ye sokulması yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, özellikle Kıbrıs ve Ukrayna’dan Türkiye’ye sokulan ve normal sigaraya göre daha az zararlı olduğu iddia edilen ısıtmalı tütün ürünlerinin yolcu yanında getirilmesini yasakladı.

Milliyet gazetesinin haberine göre Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bir yazıda, piyasada, tütünü yakmak suretiyle değil, bir cihazla 350 dereceye kadar ısıtmak suretiyle ve duman çıkarmadan içilebilen yeni nesil sigaranın satışa çıkarıldığına dikkat çekildi.

Cihazla ilgili herhangi bir yasal düzenleme olmadığı belirtilen yazıda, özellikle yurtdışından uçakla gelen yolcuların bu ürünleri beraberinde getirdiği ve bu üründen dolayı sıkıntı yaşandığı vurgulandı.