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Türkiye'ye Sputnik V aşısı gönderilebilir

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Rusya’nın tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin geliştiricisi Gamaleya Enstitüsü’nün yetkilileri, incelenmesi ve klinik testlerden geçirilmesi için Türkiye’ye bir parti aşı gönderebileceklerini söyledi.
Türkiye'ye Sputnik V aşısı gönderilebilir

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün direktörü Aleksandr Gintsburg, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen anlaşmalar çerçevesinde Türk meslektaşlarımızı (Rusya’da) kabul etmeye, onlarla en incesine kadar tüm detayları ele almaya ve yakın zamanda da en başta toksikoloji incelemelerinin yapılması için gereken dozda aşıyı onlara göndermeye hazırız” dedi.

Gintsburg ayrıca, Türkiye’ye gönüllüler üstündeki üçüncü faz denemelerinin başlatılması için de gereken dozlarda aşı gönderebileceklerini sözlerine ekledi.

Gintsburg’un Türkiye’den uzman bir heyeti kabul edebilecekleri ve bu ülkeye inceleme için aşı gönderebileceklerine ilişkin bu açıklaması, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Habertürk’e demecinde Rus aşısıyla ilgilenmeyi bıraktıklarını söylemesini izliyor.

Daha sonra Koca düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin kriterlerini karşılaması halinde Rusya’dan koronavirüs aşısı tedarik etmeyi düşünebileceklerini kaydetmişti.

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