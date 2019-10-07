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Türkiye'ye Suriye'ye askeri operasyon yapmaması konusunda AB, Fransa ve BM'den art arda uyarılar geldi.

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ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Türkiye'ye Suriye'ye askeri operasyon yapmaması konusunda AB, Fransa ve BM'den art arda uyarılar geldi.
Türkiye'ye Suriye'ye askeri operasyon yapmaması konusunda AB, Fransa ve BM'den art arda uyarılar geldi.

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin yakın zamanda harekete geçeceği ve Amerikan askerlerinin bölgeden çekileceği açıklamasının ardından Türkiye'nin operasyon olasılığına tepkiler devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'yi askeri operasyon konusunda uyararak operasyonun sivillere zarar verme ve siyasi çabaları baltalama riski taşıdığını vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "Başka silahlı çatışmalar sadece sivillerin acı çekmesine ve kitlelerin yerinden edilmesine neden olmakla kalmayacak ama aynı zamanda mevcut siyasi ve ekonomik çabalara da zarar verecek" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği Sözcüsü Maja Kocijancic de yaptığı açıklamada Türkiye'nin "haklı güvenlik endişelerini" anladıklarını ancak Avrupa Birliği'nin en başından beri sürdürülebilir bir ortama askeri yöntemlerle ulaşılamayacağına inandığını söyledi.

Almanya'dan uyarı

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan Twitter paylaşımında da operasyon olasılığı ile ilgili olarak, "Türkiye'nin Suriye'ye tek taraflı askeri operasyon açıklamasını çok ciddiye alıyoruz. Bu, gerginliğin daha da tırmanması ile güvenlik politikaları ve insani açıdan son derece olumsuz neticeler doğması tehlikesini beraberinde getirecektir" denildi. Bakanlık, IŞİD'e karşı mücadelde yakalanan başarının tehlikeye atılmamasının önemine de dikkat çekti.

Fransa: Suçu işledikleri yerde yargılansınlar

Fransa da Türkiye'ye IŞİD karşıtı koalisyonun çıkarlarına ters düşecek eylemlerde bulunmama çağrısı yaptı. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda ele geçirilen IŞİD militanlarının, suçu işledikleri yerde yargılanması gerektiği vurgulandı.

Avrupa ülkeleri, yabancı uyruklu IŞİD'lilerin ülkelerine gönderilmeleri ve orada yargılanmaları yönünde ABD'nin çağrılarına güvenliği gerekçe göstererek karşı çıkmıştı.

BM: En kötüye hazırlanıyoruz

Birleşmiş Milletler'den de (BM) operasyon olasılığıyla ilgili endişe açıklaması geldi. BM İnsani Yardımlar Koordinatörü Panos Moumtzis, bölgedeki sivil halk konusunda endişe duyduklarını belirterek bölge için acil durum planları oluşturulduğunu kaydettti. Operasyonla sivil halkın evlerini terk etmek zorunda kalabileceği uyarısı yapan Moumtzis, "En iyiyi umuyoruz ancak en kötüye hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Tüm taraflara sivillerin korunmasıyla ilgili uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısı yapan BM yetkilisi, bölgedeki sivillere yardımların sürdürülebilmesi için Suriye'nin kuzeydoğusuna giden güzergahların açık bırakılmasını talep etti.

ABD'den karara tepkiler

Öte yandan Trump'ın destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Twitter'da yaptığı açıklamada, ABD'nin askerlerini Suriye'den geri çekme kararının geri alınması için Senato'ya tasarı sunacağını ve tasarının Demokratlardan da destek göreceğine inandığını belirtti.

 

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