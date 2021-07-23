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Türkiye’yi de hedef almıştı: Macron, Pegasus nedeniyle telefonunu değiştirdi

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İsrail merkezli NSO Group şirketinin ürettiği Pegasus casus yazılımıyla Fas istihbarat servislerinin dinleme girişiminin hedefinde olduğu iddia edilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cep telefonunu ve numarasını değiştirdi.
Türkiye’yi de hedef almıştı: Macron, Pegasus nedeniyle telefonunu değiştirdi

İsrail merkezli NSO Group şirketinin ürettiği Pegasus casus yazılımıyla Fas istihbarat servislerinin dinleme girişiminin hedefinde olduğu iddia edilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cep telefonunu ve numarasını değiştirdi.

AA’nın Fransız basınından aktardığına göre, Macron, uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories’in, telefon numaralarının Pegasus yazılımı hedefleri listesinde olduğunu açıklamasının ardından savunma ve ulusal güvenlik konseyini topladı. Fas istihbarat servislerinin hedefinde olduğu iddia edilen cep telefonunu ve numarasını değiştirdi.

Fas istihbarat servisinin, Mart 2019’da Macron’un 2017’den bu yana, çoğunlukla gazetecilerle iletişim kurarken kullandığı akıllı telefonlardan birini Pegasus programıyla takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Macron’un yanı sıra Fransa’da aralarında eski başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100’den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.

Guardian’ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada NSO Group’a ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı, Türkiye’den de yaklaşık 500 numaranın hedefte olduğu kaydedilmişti.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group’un müşterisi olduğu, casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı belirtilmişti.

İddiaya göre, telefonu ‘gözetleme’ cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus’u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

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