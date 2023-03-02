  • BIST 5.327,29
  • Altın 1112.496
  • Dolar 18.8912
  • Euro 20.0918
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Türkiye’yi sarsan depremlerle ilgili kan donduran veri: Tarihte eşi benzeri yok

»
6 Şubat'ta yaşanan deprem binlerce binanın yıkılmasına sebep olurken, Birleşmiş Milletler'den durumun boyutunu gözler önüne seren bir açıklama geldi.
Türkiye’yi sarsan depremlerle ilgili kan donduran veri: Tarihte eşi benzeri yok

6 Şubat’ta meydana gelen depremde Türkiye ve Suriye’de 50 binden fazla insan yaşamını yitirirken çok sayıda binanın da yıkılması uluslararası kamuoyunda büyük üzüntü yarattı…

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) son yıllardaki doğal afetleri karşı karşıya getirerek bu afetlerin yarattığı tahribatı kıyasladı.

UNDP, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden sonra oluşan moloz ve enkaz yığınının en yüksek seviyede olduğunu duyurdu. UNDP, Türkiye’de arka arkaya yaşanan depremlerin yarattığı moloz ve enkazın 2010’da 222 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Haiti depreminden çok daha fazla olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Türkiye’deki moloz ve enkazın Haiti depremindekinden 10 kat daha fazla olduğunu duyurdu. Araştırmada, “Genellikle beton, çelik ve diğer bina malzemelerinden oluşan enkaz bir metre yükseklikle Washington D.C.’nin yarısını kaplayabilir” denildi.

Türkiye’deki enkazın boyutunun 100 milyon metreküp olduğu tahmin edilirken 2015 yılında Nepal’de meydana gelen depremde 27 milyon metreküp, Haiti’deki depremde 10 milyon metreküp enkaz oluştuğu belirtildi.

KATRINA KASIRGASINDA 76 MİLYON METREKÜPTÜ

Öte yandan geçmiş yıllarda ABD’yi etkileyen Katrina Kasırgası, Sandy Kasırgası ve Harvey Kasırgası’nda da 76 milyon metreküp, 11 milyon metreküp ve 9 milyon metreküp moloz ve enkaz oluştuğuna da dikkat çekildi.

ABD hükümeti bünyesinde çalışmalarını sürdüren USGS Deprem Bilimi Merkezi’nin direktörü Christine Goulet ise, “Depremin boyutu ve binaların dayanıksızlığı bu kadar çok enkaz oluşmasına sebep oldu. Yıkılan binaların sayısı şok edici” ifadesini kullandı.

Goulet, “Bir şehir bir günde kurulmuyor. Binalar onlarca yıl içerisinde farklı bina yönetmeliklerine uygun olarak yapılıyor ve farklı şekillerde inşa edildi. Bazı binaların bu kadar kuvvetli bir depremde yıkılması nadir de olsa beklenirdi özellikle yeni yapılmış binalarda” dedi.

UNDP’nin Türkiye temsilcisi Louisa Vinton ise, bölgenin kültürel mirasının çok yoğun olduğunu söylerken, “Bu bina ve bölgelerde enkazın kaldırılmasında dikkat edilmeli ve bu bölgeler korunmalı” dedi. Vinton, “Bu çok hassas bir konu. İnsanlar yaşamlarını, hayallerini ve hafızalarını kaybetti. İnsanlar birkaç saniyede her şeyi kaybetti” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem01 Mart 2023 Çarşamba 11:02
  • Depremde can kaybı 45 bini aştı01 Mart 2023 Çarşamba 10:50
  • Haluk Levent: İlk denetim raporunu 24 Mart’ta açıklayacağız28 Şubat 2023 Salı 21:40
  • Cerrahpaşa Tıp'ta tahliye başladı28 Şubat 2023 Salı 19:15
  • Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem28 Şubat 2023 Salı 18:58
  • Erdoğan'dan kentsel dönüşüm uyarısı!28 Şubat 2023 Salı 18:19
  • Osmaniye'de deprem! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.128 Şubat 2023 Salı 17:36
  • 'Karara uyarım' dedi, adaylığa yeşil ışık yaktı!28 Şubat 2023 Salı 17:15
  • Dünya Bankası: 6 Şubat depremleri Türkiye'de 34,2 milyar dolarlık hasara yol açtı28 Şubat 2023 Salı 11:00
  • Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi28 Şubat 2023 Salı 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti