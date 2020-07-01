Türklerin en sık yaşadığı cinsel sorunlar ve çözümleri!

Bu kadar yüksek oranda karşılaşılan cinsel işlev bozuklukları denildiğinde neler akla geliyor?

Kadınlarda vajinusmus, cinsel isteksizlik, orgazm olamama, erkeklerde de aslında en çok karşılaştığımız sertleşme ve erken boşalma.Son beş senedir vajinusmus çok konuşuluyor; bu kadar arttı mı bu hastalık yoksa insanlar artık konuşabiliyorlar mı? Aslında buna hastalık denmiyor. Bu bir sorun. Evet, son senelerde medyada çokça konuşulan ve tartışılan bir sorun oldu. Tabii ki önceden de vardı ama dile gelmiyordu. Şimdi açık açık konuşuluyor, insanlar sorunlarını anlatıyor ve paylaşıyorlar.

HANGİ MESLEKLERDEN HASTALAR DAHA ÇOK BAŞVURUYORLAR SİZE?

Size ilginç birkaç örnek vermek isterim. Sporcu olup çoğu kişinin tanıdığı birçok hastam var ve çoğu erken boşalma ile bana başvurdular, sanat camiası ve politika dünyası çok yoğun ve hızlı yaşanan bir ortam olduğu için erken boşalma, iktidarsızlık ve isteksizlik yoğunlukta. Doktor, öğretmen, ev hanımı aslında bunu kritize etmek yanlış olur. Hayatta yaşıyorsanız, bu dünyada yaşıyorsanız her an her şey herkese olabilir.

İLİŞKİYE GİREMEYEN HERKES VAJİNUSMUS MUDUR?

Hayır, tabii… Herkes hemen aynı gün ilişkiye giremeyebilir. Belki bir hafta, on gün, bir ay. Ama bu sorun daha uzun sürer ve artık çiftlerin yatak odalarında çatırtılar başlatırsa işte bu vajinusmusa kayıyor demektir. İlk gece korkusu yaşayanlarda eğer bu sorun bir süre daha devam ederse, ilişki istenmeyen son olan vajinusmusa gidebilir.

HAYATI BOYUNCA HİÇ İLİŞKİYE GİREMEYECEK OLAN VAR MIDIR?

Olabilir tabii ki. Vajinusmus bir sorun, eğer tedavisi olmazsa hayatı boyunca yol arkadaşı olur insana. Sigara gibidir, insanın bir tarafı bırakmak ister bir tarafı ondan ayrılmak istemez. Belki maziden kalma bir eksiğini tamamlıyordur, belki eşine karşı kendini koruma mekanizmasıdır. Bu yüzden en başarılı yöntem profesyonel bir destekle götürülen yöntemdir.

Erken boşalma ya da vajinusmus tek seansta çözülebilecek bir sorun mudur?

Olabilir mi hiç! Özellikle de vajinusmus kremle, uyuşturucu ile narkozla, kızlık zarını almakla çözülemez. Genellikle uzun bir süreç gerektirir. En azından 1 seans değil. Çiftler bir an önce bunu çözmek istiyorlar, haklılar da ama bazı olayların farkına varmak gerekir.

VAJİNUSMUSTA ERKEKLERE GÖREV DÜŞÜYOR MU?

Tabii ki... Öncelikle erkeklerin şunu bilmesi gerekiyor; vajinusmus kadınların isteğine bağlı olmayan bir durumdur. Bu yüzden çözümünü beraber aramak, bu yolda birbirine yol arkadaşı olmak gerekir.

İLK GECE KORKUSU NASIL AŞILIR?

Bu korku herkeste var. Bazılarında daha az, bazılarında fazla. Rahatlık bunu azaltır, ağrı yok, acı yok, kanama yok bunların bilinmesi gerekiyor. Herkesin anlattıklarını dinlememek gerekiyor. Eğer hala devam ediyorsa bu konuda destek alınabilir.

Hipnoz nasıl kullanılıyor bu sorunlarda? Sadece hipnozla, bir defada bu sorun çözülüyor mu?

Ne kadar güzel olurdu değil mi? Keşke zihni de ameliyat etsek, içini açsak ve içine olması gerekeni fısıldasak, sonra kapatsak her şey yoluna girse... Ben cinsel terapinin yanında hipnozu kullanıyorum. Onu da gerekli gördüğümde kullanıyorum. Ama bir defa yapıldığında tam olarak çözülemez. Biliçaltına girmek ve bazı şeyler değiştirmek 5-6 seansı bulabiliyor.

HER CİNSEL SORUNU OLANA HİPNOZ UYGULANIR MI?

Bazı sorunlarda kullanılır. Hipnoz yardımcı bir yöntemdir tedavide. Sonuca ulaşmak için bize çok yardımcı olur. Farklı bir tecrübedir. Özellikle vajinusmus ve erken boşalmanın %100'lere yakın başarı oranı vardır. Diğer sorunlarda da başarı bu orana yakındır.

HİPNOZA GİREN BİRİNİN HİPNOZDAN UYANAMAMASI OLABİLİR Mİ?

Hayır. Tabii ki, hipnoz uyku değil bu yüzden uyanamamak da yok. İnsan isterse hipnoz olur, istemezse olmaz. İstediği anda hipnozdan çıkar. Hipnoz sadece sorunu çözmek amacıyla değil, rahatlamak amacıyla da yapılabilir. Bence herkesin bunu tecrübe etmesi gerekir. Meditasyon gibidir.

HER ORTAMDA YAPILABİLİR Mİ?

Dikkatini toplayabilen, algısı açık olan bir kişi ve bu işte tecrübeli bir hipnotistle mekan kavramı olmadan hipnoz yapılabilir.