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‘Türklerin eniştesi’ zorda: Görevden ayrılması gündemde

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Frankfurt'un Anakent Belediye Başkanı ve Türkler'in "eniştesi" Peter Feldmann, iyice köşeye sıkıştı. Başkanlığına destek veren koalisyon ortakları Yeşiller ile FDP, "Çekil yoksa, biz düşüreceğiz" mesajı verdi.
‘Türklerin eniştesi’ zorda: Görevden ayrılması gündemde

ALMANYA’nın finans başkenti Frankfurt’ta Anakent Belediye Başkanı olan Peter Feldmann, yığılan skandalların altından kalkamıyor. Kendisinden 29 yaş küçük Türk eşi Zübeyde Temizel’e, sosyal yardım kuruluşundan yüksek maaş bağlanması, pahalı araba verilmesi olaylarıyla başlayan skandallar zinciri büyüdü.

Sosyal yardım kuruluşunun ayrıca Feldmann’ı seçim kampanyasında desteklediğine ilişkin savcılık harekete geçerken, Feldmann’ın Frankfurt’un şampiyonluk maçındaki skandalları bardağı taşırdı.

“HOSTESLER, HORMONLARIMI ARTIRIYOR”

Kupayı yöneticilerin elinden kapan, futbolcuların isimlerini karıştıran ve en son da şampiyonluk maçı dönüşünde uçak mikrofonunu alıp “Hostesleri görünce hormonlarım yükseliyor” diyen Feldmann, bugün basın toplantısı yapıyor.

Saat 11.30’daki toplantıda Feldmann basının karşısına çıkacak. Yasal olarak 2024’e kadar görevde kalacak olan Feldmann, daha önce artık aday olmayacağını duyurmuştu.

ORTAKLARINDAN SERT UYARI…

Ancak bu hem partisi, hem koalisyon ortakları Liberaller ve Yeşiller tarafından yeterli bulunmadı. Koalisyon ortağı Liberal Parti (FDP), “Feldmann gereğini yapmazsa, belediye meclisinde koalisyon ortağı olarak biz gereğini yapacağız” açıklaması yaptı. Yeşiller de, benzer şekilde “Güvensizlik oyu verebileceklerini” duyurdu.

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