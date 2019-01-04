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"Türklerin Kürtleri kıyıma uğratmaması için uğraşıyoruz"

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"Türklerin Suriye'de Kürtleri kıyıma uğratmaması için uğraşıyoruz"
"Türklerin Kürtleri kıyıma uğratmaması için uğraşıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'den çekilme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Pompeo, "ABD, Türklerin Suriye'de Kürtleri kıyıma uğratmamasını güvence altına almaya çalışıyor" dedi.

Pompeo, Amerikan NewsMax televizyonuna verdiği mülakatta, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Suriye’den çekileceğini yineleyen Pompeo, çekilme konusunda bir gecikme durumunun söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, “Başkan Suriye konusunda muğlak değil. Askerlerimiz oradan çıkacak. Başkan aynı zamanda, IŞİD ile mücadeleye devam etmemiz gerektiğini ve Orta Doğu’da istikrar yaratacak şeyler yapmayı sağlamamız gerektiğini açık bir şekilde ortaya koydu. İran ile mücadele devam ediyor. Bunların hepsini yapacağız. Bu sonuçları elde etmeye devam edeceğiz. Bunları basitçe Amerikan kuvvetleri Suriye’den çıktığı bir zamanda yapacağız. Size bir takvim veremem. Düşmanlarımızın tam olarak ne zaman ayrılacağımızı bilmelerini istemiyorum” yanıtını verdi.

‘TRUMP’IN TALİMATLARI AÇIK’

ABD Başkanı Trump’ın talimatlarının açık olduğunu belirten Pompeo, çekilme sürecini Trump’ın talimatları ile tutarlı bir şekilde icra etmeye çalıştıklarını vurguladı. Suriye konusunda Trump’ın verdiği talimatlara değinen Bakan Pompeo, Pompeo, “Bunları tüm cephelerde yerine getireceğiz. Sadece çekilme değil, Başkan’ın ortaya koyduğu diğer tüm unsurlar: Türklerin Kürtleri kıyıma uğratmamasının güvence altına alınmasının önemi, Suriye’de dini azınlıkların korunması; tüm bunlar, halen ABD’nin ortaya koyduğu misyonunun parçasıdır” diye konuştu.

ÇALIŞACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR

Sunucunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin “güvenilir bir ortak mı?” sorusuna yanıt veren Pompeo, “Türklerle üzerinde çalışmamız gereken çok şey var. NATO müttefikiler. Amerikalıların ilgilendiği ve Amerikalıların güvenliğini sağlayan şeylere oldukça destek oldukları yerler var” ifadesini kullandı. Türkiye ile ilgili kaygı duydukları konuların da bulunduğunu savunan Pompeo, Türk yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Önümüzdeki hafta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye’ye gideceğini hatırlatan Pompeo, “ABD için iyi sonuçlar elde etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk yönetimi ile çalışmamız gereken çok alan var” değerlendirmesini yaptı.

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