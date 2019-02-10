İLK CİNSEL İLİŞKİ YAŞI KADINLARDA 19,4; ERKEKLERDE 18,8 Cinsellik Araştırması’nın sonuçlarına göre Türkiye’de cinsellik yaşı ortalama: 19,1. Ancak bu, tam bir birleşme içeren cinsel deneyim yaşı (kadınlarda 19,4; erkeklerde 18)

17 ilde, yüz yüze görüşmelerle yapılmış dev bir araştırma verilerine dayanılarak hazırlanmış olan "Türkiye Cinselliğini Konuşuyor" kitabında yer alan araştırma sonuçları Türkiye'nin cinselliğini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor.