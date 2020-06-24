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Türkmenistan'dan ABD elçiliğine tepki: Covid-19 ile ilgili yalan haber yaymayın

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Türkmenistan'dan ABD elçiliğine tepki: Covid-19 ile ilgili yalan haber yaymayın
Türkmenistan'dan ABD elçiliğine tepki: Covid-19 ile ilgili yalan haber yaymayın

Türkmenistan hükümeti, Covid-19 salgını ile ilgili uyarı mesajı yayınlayarak ülkedeki vakaların duyurulmadığını ima eden ABD elçiliğine sert çıktı. Dışişleri Bakanlığı, Amerikan kurumun gerçekleri saptırıp 'yalan haber' yaydığını öne sürdü.

Washington'ın Türkmenistan temsilciliği, internet sitelerinde bir bildiri yayınlayarak, ülkede vaka olmadığını savunan Aşkabat'ın koronavirüs salgınına dair gerçekleri gizlediğini ima etti. Reuters'ın haberine göre uyarı mesajında, "Resmi olarak bir vaka kaydı olmasa da, temsilciliğimiz bazı vatandaşların Covid-19 ile uyumlu semptomlar gösterdiği, bu kişilerin test yapıldıktan sonra hastanelerde 14 gün karantinaya alındığı yönünde bilgi edinmiştir." denildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu bildirinin, salgınla mücadele için alınan önlemleri çarpıttığını savundu. Bakanlık, "Bu tür yalan haberlerin objektif ve hakikatten uzak oluşuna dikkat çeken bakanlık, Amerikan elçiliğini gerçek verilerle desteklenmemiş söylentileri yaymama konusunda daha önce de uyarmış" açıklamasını yaptı.

Aşkabat, dünyada 9 milyondan fazla kişiye bulaşan ve neredeyse yarım milyon can alan koronavirüsün ülkede olmadığında ısrarcı.

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