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Türkmenistanlı Sanatçılar Sergisi Hasan Taçoy tarafından açılıyor

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Türkmenistanlı Sanatçılar Annadurdy Myradaliev ile Aynagozel Nuryeva’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve toplamda 32 eserden oluşan iki ayrı Kişisel Resim Sergisinin açılışı Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapılacak.
Türkmenistanlı Sanatçılar Sergisi Hasan Taçoy tarafından açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, iki ayrı serginin açılışı, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü, saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Annadurdy Myradaliev hazırladığı 16  eserlerde kadın imajları ve ulusal motiflerde yapılan resimleri sanatseverlere sunacak. Aynagozel Nuryeva da hazırladığı 16 eserde sembolizm tarzında kadınların felsefesini ve manevi dünyasını yansıtacak. Nuryeva, nar imgesi ile oryantal motifleri de  resimlerinde yansıtacak.

Halk Sanatçısı ve Onur Sanatçısı…

Annadurdy Myradaliev 1952 yılında Mary Region, Gonur köyünde doğdu. 1967 yılında Türkmen Devlet Sanat Koleji'ne girdi. 1971'den beri ulusal sergilere katılmaktadır. 1991 yılında Türkmenistan Onur Sanatçısı ünvanını aldı. 2011'de Türkmenistan’ın halk sanatçısı oldu. 2016 yılında Tacikistan'da düzenlenen “İpek Yolu'nun İncisi” adlı sergide bronz madalya kazandı ve aynı yıl Moskova'daki Zurab Tseretelli Galerisinde karma sergiye katıldı. Çok sayıda sergilerin katılımcısıdır.

Dünyanın Farklı Ülkelerinde Sergiler Açtı…

Aynagozel Nuryeva ise 1961'de, Mary veyaletınin Milkburgaz köyünde, Türkmenistan'da doğdu. 1984 yılında Türkmen Devlet Sanat Koleji'nden mezun oldu. 1990 yılında Türkmenistan Sanatçılar Birliği'ne kabul edildi. 1992 yılında Ukrayna Devlet Basım Enstitüsü, Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda sergilerin katılımcısıdır. Sanatçının eserleri İngiltere, Fransa, ABD, Almanya, Hollanda, Rusya, Yunanistan ve Türkistan’da bulunuyor.

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