Türkmenistanlı sanatçıların eserlerinden oluşan iki ayrı resim sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından

Türkmenistan’dan iki ressam Azat Myradov ile Myratgeldi Gurbangeldiyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan Resim Sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, iki ayrı kişisel Resim Sergisi’nin açılışı, 24 Haziran 2019 Pazartesi günü, saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Sergide yer alacak olan eserlerde, tarihle ilgili savaş ve manzara temaları yansıtılacak.

Azat Myradov Bölgesel ve Uluslararası Bir Çok Sergide Yer Aldı…

Azat Myradov 1979 yılında Türkmenistan’da doğdu. 1994-1998 yılları arasında Mary şehrindeki Sanat Okulu’nda çalıştı. 1994-2004 yılları arasında Ressamlar Sanat Akademisi’nde eğitim aldı. Bölgesel ve uluslararası birçok serginin katılımcısı olan sanatçı, 2013 yılından beri Türkmenistan Sanat Akademisi’nde öğretmenlik yapmaktadır. Azat Myradov'un eserlerinde tarihle ilgili savaş temaları sergileniyor. Ayrıca eserlerinde efsaneler ile ilgili yapılan tablolar bulunuyor.

Myratgeldi Gurbangeldiyev Çeşitli Sergilerde Yer Aldı…

Myratgeldi Gurbangeldiyev 1981 yılında Türkmenistan’da, Mary şehrinde doğdu. 1998 - 2004 yıllar arasında Sanat Akademisinde eğitim aldı. 2004 yılında Londra’da Türkmen sanatçıların bir grup sergisine katıldı. Türkmenistan Ressamlar Birliği üyesi olan sanatçı, 2004 yılından bu yana Türkmenistan’da çeşitli sergilere katılmaktadır. Myratgeldy Gurbangeldiyev'ın eserlerinde manzara teması yansıtılıyor.