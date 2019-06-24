Türkmenistanlı sanatçıların resim sergileri Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı

Türkmenistan’dan iki ressam Azat Myradov ile Myratgeldi Gurbangeldiyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan İki Ayrı Kişisel Resim Sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan iki ayrı kişisel Resim Sergisi’nin açılışında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ile rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim üyeleri, sanatçılar ve misafirler hazır bulundu.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Seçkin Türkmen Sanatçıların Eserlerinde Doğa ve Çoklu Figürler Kompozisyon Edildi…

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, farklı zamanlarda Türkmenistan’dan otuzdan fazla ressamın Kuzey Kıbrıs’a davet edildiğini fakat Azat Myradov ile Myratgeldi Gurbangeldiyev’in seçkin ressamlar olduğunu söyledi.

Ressamların eserlerinde realizm görüldüğünü belirten Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Türkmenistan’ın doğası, çayları, dağları ile dünyada benzeri olmayan atların Türkmenistan’da olması ve Türkmen ressamlarının çizdiği at resimleri gibi ne Avrupa ne Asya ne de Amerika’da atları o şekilde çizebilen insanlar yoktur. Köroğlu’nu yansıtan eserler var olduğunu görüyoruz” dedi.

Türkmenistan’ın oldukça nadir bulunan bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, “İlk Turan devletinin sınırları Türkmenistan’da doğmuştur. Cengiz Han nesli uzun yıllar buraya sahip olmuşlardır. Osmangazi Türkmenistan’ı yönetmiştir. Bolşevik İhtilalı sonrası özel statü konumunda olan Türkmenistan’a Cumhuriyet statüsü verildi. Türkmenistan’da olan tarihi olaylar ve savaşlar oradan çıkan sanatçıları büyük derecede etkilemiştir. Türkmenistan’ın ipek yolu üzerinde olması ve en önemlisi edebiyatından Romeo ve Juliet gibi Leyla ve Mecnun kadar ağırlıklı bir trajik bir aşk hikâyesi olan Tahir ile Zühre’nin yaşanmış olmasıdır. Bütün tarihi olaylar ve eserler Türkmen ressamları için bir onur kaynağı olmuştur” dedi.

Prof. Dr. Sadıkoğlu, Myratgeldi Gurbangeldiyev’in eserlerinde doğanın tesfir edildiğini, Azat Myradov’un ise yapılması çok zor eserler olan çok figürlü kompozisyonların yer aldığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: “Büyük Bir Fikre Hayat Verdiği İçin Dr. Suat Günsel’i Kutluyorum…”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yaptığı konuşmasında, sanatın çok özel bir şey olduğunu, yüzyıllar boyunca sanatı insanların tartıştığını dile getirerek, resim sanatının gördüklerimizin ve tarihte yaşadıklarımızın duygu filtrelerinden geçtikten sonra tuvale yansıması olduğunu söyledi.

Zühre ve Tahir’in aşk hikayesi ile büyümüş insanların, var olma mücadelesi veren insanların sanatlarına etki eden izler olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Buraya gelen sanatçılar duygu ve düşüncelerini tuvale yansıtıyorlar ve bu eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde bizlere bırakılacak. Bizler de bu eserlere baktıkça kendi duygularımızı o duygulara ekleyerek kendi dünyamızda yer etmesini sağlayacağız. Onların eserleri bizlerin sanatçılarına da etki etmeye devam edecek. Sanatçılarımız, onların esinlendikleri tarihi, aşkları, sıkıntıları merak edip öğrendikçe sanatlarına yansıtacaklar” diye konuştu.

Ata yurdumuzdan gelen sanatçıların da güzel ülkemizi görüp geri döndükten sonra etkileneceğini dile getiren Çavuşoğlu, sanatın gördüklerimizle, öğrendiklerimizle, iletişim kurduklarımızla etkileşen bir olgu olduğunu kaydetti.

Sözlerinin devamında ülkeye gelen sanatçılara, sanatımıza ve Kıbrıs Türk Halkına fayda sağlayacak en büyük projeyi hayata geçiren ve lokomotif görevi yapan Suat Hoca’nın resminin yapılmasını öneren Bakan Çavuşoğlu, “Bana göre bu büyük ustanın hem yatırımcı hem sanatçı ruhunu birileri resmetmeli. Tuvaldeki görüntüsü bizim düşündüğümüzle benzeşecek mi merak ediyorum” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

“Uluğ Beg” Ödülü ile “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Azat Myradov’a Yakın Doğu Üniversitesi müzelerinde eserleri sergilenen usta sanatçılara verilen Alasya Büyük Sanat Ödülleri kapsamında Uluslararası Resim Ustaları Ödülü “ULUĞ BEG” Ödülü takdim edildi. Myratgeldi Gurbangeldiyev’e ise “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” verildi.

“Burada Bulunmak Bizim İçin Büyük Mutluluk…”

Ödül takdiminin ardından konuşan Myratgeldi Gurbangeldiyev, “Eserlerimizin çoğu Türk Halklarının tarihi, destanları ve diğer folklorik eserlerini yansıtmaktadır. Diğer kısmı zengin Türkmenistan toprağının kesitleridir. Daha önce bir kaç kez buraya geldik. Eski arkadaşlarımızın yanı sıra yeni sanatçılarla tanışmamız bizim için mutluluk verici. Dr. Suat Günsel’e bu fırsatı sunduğu gösterdiği sıcak karşılama ve ilgi için teşekkür ediyoruz” dedi.

Sergi Açılışı Gerçekleştirildi…

Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek iki ayrı Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı. Tarihle ilgili savaş ve manzara temaları yansıtılan sergiler, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonlarında ziyaret edilebilecek.