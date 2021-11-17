Türkmenköy Çemberinde kaza meydana geldi

Türkmenköy Çemberinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza saat 18.20 sıralarında meydana geldi.
Türkmenköy Çemberinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza saat 18.20 sıralarında meydana geldi.
Hulus Hulusioğlu, yönetimindeki DD 200 plakalı salon araç ile Türkmenköy çemberinden İnönü istikametine doğru dikkatsizce yol içerisinde sağa sola zigzag yaparak seyrederken karşı istikametten gelen Sami Akçakaya yönetimindeki JF 995 plakalı salon aracın sağ dikiz aynasına aracının sol dikiz aynası ile vurduktan sonra karşı şeride geçti ve yine karşı istikametten gelen Hasip Tosun yönetimindeki NK 732 plakali araca çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Hulus Hulusioğlu ile Hasip Tosun Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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