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Türkmenköy Kulübünü ziyaret eden MHP Vekili ile ilgili açıklama yapıldı

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Türkmenköy’den Zorunlu Açıklama..!
Türkmenköy Kulübünü ziyaret eden MHP Vekili ile ilgili açıklama yapıldı

Bugün sosyal medyada Sn.Hasan Kahvecioğlu'nun yaptığı bir paylaşım üzerine açıklama gereği doğmuştur. Kulübümüz kurulduğu yıldan itibaren Türkmenköy'e, Türkmenköy'lülere, Mesarya'ya, Türkmenköy Gençliğine, Ülke Sporuna hizmet etmeyi hedef olarak seçmiştir. Biz Türkmenköy Aydın Spor Kulübü olarak köyümüzün gelecekteki gençlerine güzel bir spor tesisini miras bırakmak ve onlara daha iyi şartlarda spor yapma imkanı sunmak hedefindeyiz.

Hiç bir dönemde siyasi veya kişisel çıkarlar kulübüzün kapısından içeriye girememiştir. Türkmenköy Aydın Spor Kulübü olarak, kulübümüze her dönemde çeşitli ziyaretler gerçekleşmektedir. Bizi takip eden tüm camiamızda bunun farkındadır. Sizlerden ricamız, kulübümüzü hiçbir siyasi tartışmanın içerisine karıştırmayın. Çünkü bizler kulübümüzün, Aiyos Thomas ve Plataniskia'dan gelerek mesaryada harmanlanan bu muhteşem birlikteliğin ilerki nesillere taşınması amacındayız. Türkmenköy'ü bilmeyen tanımayan veya gündeme birşeyler çıkarıp kulübümüze zarar vermeye çalışan paylaşım yaptıran kişilere bir kez daha hatırlatırız.

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