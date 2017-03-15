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Türkmenköy'de silah konuştu: 1 kişi hayatını kaybetti

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Türkmenköy'de silah konuştu: 1 kişi hayatını kaybetti
Polisten edinilen bilgilere göre kimin kimi vurduğu belli olmazken, bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türkmenköy’de akıl almaz bir olay yaşandı. Sami Bahtıkara isimli vatandaşın komşusu İsmail Özgünel’i ardından da kendini vurduğu iddia ediliyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan edinilen bilgilere göre ise, Türkmenköy’de sakin 70 yaşındaki Sami Bahtıkara, evinin avlusu içinde bulunan yardımcı evde ölü olarak bulundu.

35 yaşındaki İsmail Özgünel ise yaralı olarak Mağusa Devlet Hastahanesi’ne kaldırıldı…

Özgünel’in hayati tehlikesi olmadığı ifade edildi.

Polis’in ölüm ve yaralanmayla ilgili soruştıuması devam ediyor..olayın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmadı.

Ayrıntılar birazdan…

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