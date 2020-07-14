Türkmenköy’ün Tombalası’nda Covid-19 paniği! Kulüp açıklama yaptı

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13 Temmuz 2020 Pazartesi gecesi Türkmenköy Aydın Spor Kulübü'müzün düzenlemiş olduğu “Türkmenköy Tombala Etkinliği”ni ziyarete gelmesi planlanan sanatçının bir yakınının yurt dışından gelmesi ve bu yakınının Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı ilgili sanatçı KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından tedbir amaçlı Karantinaya alınmıştır.

Ayrıca ilgili sanatçı etkinlik alanına hiç gelmemiştir. Halkımızın bu konuda hiçbir endişeye kapılmaması açısından bilgilendirilme gereği duyulmuştur.

Gerekli önlemlerin KKTC Sağlık Bakanlığı ve Beyarmudu Belediyesi tarafından alındığını siz değerli bölge halkına sunar,Sağlıklı günler dileriz….