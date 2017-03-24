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TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200 bini geçti

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TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200 bini geçti
Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin (TÜRKÖK) çalışmalarına başladığı 2,5 yıllık süreçte gönüllü kemik iliği verici sayısı 200 bini geçerken, proje kapsamında 264 nakil gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle hayata geçirilen TÜRKÖK Projesi yurt içindeki ve yurt dışındaki hastalara umut oldu.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Sağlık Bakanlığı ile Kızılay arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen TÜRKÖK projesinin başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

2,5 yıl önce başlatılan projede hedeflenen rakamların teker teker aşıldığını dile getiren Kınık, "2014 yılının ağustos ayında başlayan bağışla birlikte veri tabanı sisteminde 202 bin 324 kişinin gönüllü kök hücre veri kaydı oluşturuldu" dedi.

Kınık, hedeflenen rakamın üzerinde olduklarına dikkati çekerek, bunun TÜRKÖK projesinin başarıyla yürütüldüğünü gösterdiğini ifade etti.

BAĞIŞÇI SAYISI HEDEFLENEN RAKAMIN ÜZERİNDE

Hedeflenen rakamın üzerindeki bağışçı sayısının sevindirici olduğunu vurgulayan Kınık, projenin başladığı ilk günden bu yana kendilerini yalnız bırakmayan bağışçılara teşekkür etti.

Kınık, TÜRKÖK projesinde gönüllü bağışçıların en çok erkeklerden oluştuğunu belirterek, "Tespitlerimize göre bağışçılarımızın yüzde 63'ünü erkek, yüzde 37'si ise kadınlar oluşturuyor. O nedenle kadınların bu konuya daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.

En çok bağış yapılan yaş aralığının yüzde 34,2'lik oranla 36-35 yaş arası olduğuna işaret eden Kınık, bağışçıların 31,9'unu 18-25, yüzde 27,3'ünü 36-45 ve yüzde 6,6'sını 46-50 yaş aralığının oluşturduğunu aktardı.

Kerem Kınık, TÜRKÖK veri tabanında bin 737 kayıtlı hastanın bulunduğunu, bunların 959'nun pediatrik, 778'sinin ise erişkin hasta olduğunu söyledi.

TÜRKÖK YURT DIŞINDAKİ HASTALAR İÇİN DE UMUT OLDU

TÜRKÖK Projesi kapsamında 264 nakil gerçekleştirdiğini belirten Kınık, "Projenin hayata geçirildiği günden bu yana 264 hastaya nakil gerçekleştirildi. Bu hastaların 260'ı yurt içinden, 4'ü ise yurt dışından. Bakıldığı zaman projenin yurt dışında kemik iliği bekleyen hastalara da umut olduğunu görüyoruz. Bunları gördükçe bizler de çok mutlu oluyoruz. Demek ki proje amacına ulaşıyor." ifadesini kullandı.

 

Kınık, 12 bölgedeki kan merkezlerinde, uzmanlarca kök hücre donörlerinin tespit edildiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Veri bankalarına bilgiler aktarılıyor. İnşallah Türkiye'de hiç kimse kök hücre arayışında olmayacak. Bilindiği üzere kanser ve lösemi durumundaki insanlar dışarıdan kök hücre arayışına giriyordu ve bu da büyük paralara mal oluyordu. Artık kendi ülkemizdeki donörler sayesinde gerek Türkiye'de gerekse yurt ,dışında yaşayan birçok vatandaşımız sağlığına kavuşuyor."

Kınık, TÜRKÖK Projesinde hedeflerinin 500 bin gönüllüye ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

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