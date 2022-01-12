Turkovac Faz-3 çalışma sonuçları açıklandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. 1182 gönüllü üzerinde etkinlik analizi yapıldığı belirtilen aşı için, " İzlem süresi 108 gün. Turkovac en az Coronavac kadar etkili ve güvenli. Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı... Turkovac en az Coronavac kadar etkili ve güvenli" açıklaması yapıldı.

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, "Turkovac kolunda, hastaneye yatan sadece 3 hasta vardı ” dedi.

Prof. Dr. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Ankara’da Turkovac aşısının Faz-3 çalışmaları sonucuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Turkovac için izlem günün 108 olduğunu açıklayan Prof. Ünal, "Acil kullanım onayı aldıktan sonra biz de 23 Aralık’ta yeni gönüllü almasını durdurup değerlendirmesine başladık. AKO başka bir şey. AKO’ya giden tek data bizim değil. Bütün Turkovac’la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. AKO çıktıktan sonra da gönüllü alımı durduruldu ve detayı incelemeye başladık. Bugün, 27 Aralık’ta yaptığımız son değerlendirmenin sonuçlarını paylaşacağız bu sırada çalışma devam ediyor, yeni vakalar çıkıyor onları takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ünal şu ifadeleri kullandı:

Turkovac adını almış olan aşı çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve uluslararası dergide yayınlanmıştır. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye teşekkür ediyoruz. Faz-1'de başarılı olmuşsa Faz-2'ye geçer. 31 Ekim 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında aşı FAZ 1 çalışmasını tamamlamış ve başarılı olmuştur.

"Yan etkiler aşı çalışmalarında daha da önem kazanır"

Faz-2 çalışmalarına yüzlerce gönüllü katılır, yan etki daha da önemlidir. aşıyı sağlıklı kişilere veriyoruz, hiçbir hastalığı olmayan... Yan etkiler aşı çalışmalarında daha da önem kazanır.

"3 bine yakın vakada çalışmalar değerlendirildi"

Turkovac 10 Şubat ile 23 Nisan arasında yanılmıyorsam 3 bine yakın vakada çalışmalar değerlendirildi ve Faz-3'e geçmeye hak kazandı.

Faz-3'te gerçek hayata yakın, gerçek hayatta bir kola aşının kendisi, diğer kola da plasebo verip hayatlarına devam edecekler ve bunların kaçı hastalandı, esas baktığımız bu. 1000'in üzerinde rakamdan bahsediyoruz. Burada da aşı başarılı bulunmuşsa bütün bu çalışmalar bir bütün olarak ilgili kurumların ilgili komisyonları değerlendirildikten sonra uygulamaya alınıp alınmayacağına karar verilir.

Faz-3'te dedim ki bir kola aşı verilir, bir kola aşı vermedik. Bir sene bu çalışmaya başladığımızda ülkemizde de etkin aşılama çalışmaları başlamıştı. Deneyeceğiniz aşı bir kola yapılacak, karşısında da boş değil güvenilirliği ispatlanmış aşı koyacaksınız. Benim elimde etkinliği ispatlanmış aşı var, bunu kullanıyorum, yeni geliştirdiğim aşının da en az bunun kadar emniyetli olduğunu gösterirsem bu da kabulleniliyor."

"İzlem süresi Coronavac Faz-3'ü 43 gün, Turkovac'ta bu süre 108 gündür"

Kıyas ürünümüz ikisinin de inaktif olması nedebiyle Coronavac'tır. Bir tarafta Coronavac var, diğer tarafta Turkovac var. Coronavac yapıldığında memlekette esas olan Wuhan suşuydu. Farklı varyantların olduğu dönemde ikisi birden test edildi. İzlem süresi Coronavac Faz-3'ü 43 gün, Turkovac'ta bu süre 108 gündür.

"Turkovac'la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor"

22 Aralık 2021'de Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığı ortaya çıktı. Biz de 23 Aralık'ta gönüllü çalışmasını durdurup değerlendirmemize başladık. Turkovac'la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Orada bu işten sorumlu kişiler değerlendirme yaptılar. Bugün sizlerle 27 Aralık'ta yaptığımız son değerlendirmenin sonuçlarını paylaşacağız. Çalışma devam ediyor.

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver’in açıklamalarından başlıklar şöyle:

Gönüllülerimiz 18-55 yaş arası, Covid hikâyesi ya da daha önce aşılanma hikayesi olmayan kişiler. Veri analizi yaptığımızda günlük vaka sayımız 24 binlere çıkmıştı.

"Toplamda 2444 doz aşı yapmış olduk"

Şu anda 22 Haziran ile 27 Aralık tarihleri arasındaki gönüllülerin bulgularıdır. Takibe halen devam etmekteyiz.1286 kişiye en az bir doz araştırma aşısı yaptık. Toplamda 2444 doz aşı yapmış olduk Turkovac ve Coronavac birlikte olmak üzere...

"1182 gönüllü üzerinde etkinlik analizimizi yaptık"

1182 gönüllü üzerinde etkinlik analizimizi yaptık. Merkez sayımızı 8'e kadar çıkardık. Gönüllülerimizin büyük kısmı erkek. Genç de gönüllü popülasyonumuz var.

Takip süresi toplamda 108 gün idi. Covid-19 tanısını PCR'la doğruladığımızda vaka sayılarımız karşımıza çıktı. 1008 kişide toplam 68 Covid-19 vakasını saptadık 27 Aralık'a kadar. Turkovac'ın en az Coronavac kadar güvenli aşı olduğunu ispat etmek amacımız. Sadece hastalanma oranını değil hastalanan gönüllülerin hastalık ciddiyetine de bakıyoruz. Bunun için kullandığımız DSÖ'nün standart ölçeği var."

“Hastaneye yatan sadece 3 hasta vardı Turkovac kolunda”

Hastaların büyük kısmının semptom bildirmediği ya da bildirse de bağımsız şekilde hastalığı atlatan kişiler olduğunu biliyoruz. Hastaneye yatan sadece 3 hasta vardı Turkovac kolunda. Hiçbirinin oksijen ihtiyacı olmadı, hepsi de hasar kalmadan sağlıklı şekilde taburcu olmuşlardı.

"Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı"

Biz yan etkileri evrelendiriyoruz. 'Ne kadar ciddi?' , Hasara neden olmuş mu?', gibi... İleri evre yan etki olmadığını söyleyebilirim. Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı... Turkovac en az Coronavac kadar etkili ve güvenli"