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Turkovac: Sağlık Bakanı Koca'nın "acil kullanım onayına müracaat aşamasına geldi" dediği aşı hakkında neler biliniyor?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 100 milyon doz aşı yapıldığını, toplum bağışıklığının ancak tam doz aşıyla sağlanabileceğini belirtti ve "Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayına müracaat edecek aşamaya geldi" dedi.
Turkovac: Sağlık Bakanı Koca'nın "acil kullanım onayına müracaat aşamasına geldi" dediği aşı hakkında neler biliniyor?

Bakan Koca, yerli aşıyla ilgili olarak "Bir tesiste üretimine başladığımız Turkovac'ın ikinci bir tesiste de üretimine başlandı. Onay alması halinde Ekim'de seri üretime geçeceğiz" diye konuştu.

Aşının üçüncü faz çalışmaları Haziran ayı sonunda başladı. Bu aşamada aşı binlerce kişi üzerinde test ediliyor.

Türkiye'nin bugün aşıda 100 milyon doza ulaştığını belirten Sağlık Bakanı Koca, "Kutlanmaya değer bir gün. 100 milyon doz 84 milyona hayırlı olsun. 100 milyon doz ortak ve büyük bir başarının adıdır" dedi.

Toplum bağışıklığının ancak tam doz aşıyla sağlanabileceğini vurgulayan Koca, ilk doz aşısını olup ikinci dozu olmayan 11.3 milyon kişi bulunduğunu hatırlatarak "İlk doz ilk adımdır, ilk adımdan sonuç almayı ummak yanlış olur" diye konuştu.

akan Koca, şu an Covid nedeniyle yatan hastaların bir kısmının aşıları tamamlanmamış olan kişiler olduğunu belirterek "Aktif hastaların yüzde 90'a yakını aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerden oluşuyor" dedi.

Bakan, aşısı tamamlanmış kişiler tanımını ise, "iki doz Sinovac aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu yaptırmış veya iki doz mRNA aşısını yaptırmış kişidir" şeklinde yaptı.

100 milyon doz aşıya rağmen vaka sayısının neden 23 binlerde olduğu sorusuna ise Bakan Koca "Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam doz koruyuculuğuna toplumun büyük kısmı sahip değil. Tedbirleri eskisi gibi sürdürmüyoruz. Virüsün yeni varyantları yayılıyor, sonuçları riskler doğuruyor" diye cevap verdi.

Bilim Kurulu'nun hatırlatma dozunu yapma kararının risklerin önüne geçtğini belirten Koca, "Bunu yapmamış olsaydık vaka ve ölüm sayıları bugün daha yüksek olurdu" diye konuştu.

Bakan, "Aşıları hızlı bir şekilde tamamlamak hepimizin yararınadır. Bir an önce hepimiz tam aşılarımızı olmalıyız" çağrısı yaparak, "13 Ocak'ta başlayan aşı seferberliğinin tam başarısı büyük bir işbirliği istiyor" ifadesini kullandı.

Turkovac hakkında ne biliniyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran'da yerli aşının 3. faz çalışmalarının başladığını ve 'Turkovac' adı verildiğini duyurmuştu.

Yerli Covid-19 aşısı "Turkovac", Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirildi.

Turkovac, teknolojik olarak Sinovac'a benzeyen inaktif bir aşı.

3. faz çalışmaları kapsamında aşının İstanbul'da gönüllüler üzerinde denenmesine Temmuz başında, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmasına ise 26 Ağustos'ta başlanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, inaktif aşıları şu şekilde tanımlandırıyor:

Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir. 2-8°C'de saklanabilir.Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.  

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