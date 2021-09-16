  • BIST 1.418,030
  • Altın 480,43
  • Dolar 8,5050
  • Euro 9,9850
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek

» »
TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek
TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek

Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı TURKOVAZ'ın Faz 3 çalışmalarının Kırgızistan'da da yürütüleceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli aşı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Kırgızistan'da da yürütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile mutabakata varıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Kırgızistan'da da yürütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile mutabakata vardıklarını açıkladı.

Kırgızistan'daki temaslarının ardından yurda dönen Oktay, yerli Kovid-19 aşısı konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oktay, yerli aşı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Kırgızistan'da da yürütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile mutabakata varıldığını söyledi.

Caparov ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Oktay, "Yerli aşımızı sadece milletimizin değil, tüm insanlığın hizmetine sunmak adına aralıksız gayret sarf ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TURKOVAC'IN FAZ 3 ÇALIŞMASINA İLİŞKİN BİRÇOK ÜLKE İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Oktay, "Pakistan, Azerbaycan, Arjantin, Kolombiya ve Polonya başta olmak üzere pek çok ülke ile de Faz 3 çalışmalarının yürütülmesi konusunda görüşmeler sürüyor." bilgisini paylaşarak, bu çalışmalarla yerli aşı TURKOVAC'ın tüm dünyada kullanılan bir aşı olması, uluslararası nitelik kazanması için önemli adımların atıldığını vurguladı.

Oktay, şunları söyledi:

"Yerli aşımız TURKOVAC ile edindiğimiz bu tecrübeyle diğer yerli aşı çalışmalarımızda da uluslararası anlamda hızla yol alacağız. TURKOVAC, acil kullanım onayı için başvuru aşamasına giderek yaklaşıyor. Diğer yandan VLP türündeki aşımız da Faz 3 başvuru aşamasına geldi. Seri üretim için kapasite artırım çalışmalarımız bir yandan sürüyor. İlgili kurumlarımız mevcutta aşı üretim kapasitesi olan özel sektör firmalarımızla kapasite artışı için yakın çalışıyorlar ve teknik ve mali destek veriyorlar."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türeci ve Şahin’den açıklama: Covid-19 mutasyona uğramaya devam edecek15 Eylül 2021 Çarşamba 22:00
  • Pfizer 6 aylık bebekler için aşı izni isteyecek15 Eylül 2021 Çarşamba 21:30
  • Nörovirüs nedir?15 Eylül 2021 Çarşamba 21:00
  • Kovid-19'da her 5 kişiden 1'i bu yüzden ölüyor!15 Eylül 2021 Çarşamba 20:30
  • En çok kelimeler yaralıyor15 Eylül 2021 Çarşamba 20:00
  • Japonya'da Pfizer üretimi Covid-19 aşısı şişelerinde yabancı madde saptandı15 Eylül 2021 Çarşamba 19:45
  • Çocukların bağışıklığının güçlü olması için 5 besine önem verilmeli!15 Eylül 2021 Çarşamba 19:30
  • Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisi arasındaki fark görüntülendi15 Eylül 2021 Çarşamba 19:00
  • AB 200 milyon doz aşı daha bağışlayacak15 Eylül 2021 Çarşamba 17:41
  • Dizdarlı’dan uyarı: Önümüzdeki 15 gün çok kritik15 Eylül 2021 Çarşamba 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti