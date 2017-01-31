 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 86.353
  • Altın 146,042
  • Dolar 3,7849
  • Euro 4,0468
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -11 °C
SON DAKİKASon Dakika: Hamitköy'de yangın!

Turks ve Caıcos Adaları'nda 178 göçmen yakalandı

» »
Turks ve Caıcos Adaları'nda 178 göçmen yakalandı
Haiti ve Bahamaların ortasında yer alan Turks ve Caicos Adaları açıklarında 178 Haitili göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

Turks ve Caicos Adaları yetkilileri, 2 teknedeki 178 Haitili göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.

Teknelerden birinin dün gece, diğerinin de günün erken saatlerinde Providenciales Adası'nın kuzey kıyılarında bulunduğunu ifade eden yetkililer, göçmenlerin ülkelerine iade edileceğini söyledi.

Bu arada yetkililer, çarşamba günü Haitili göçmenleri taşıyan botun İngiliz Karayipleri yakınlarında alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Olayda yaşamını yitirenlerden çoğunun kadın olduğunu ve cesetlerinin Providenciales Adası'nın kuzeybatı kıyılarında bulunmuştu.

Haiti ve Bahamaların ortasında yer alan Turks ve Caicos Adaları, uzun süredir Haitili kaçak göçmenlerin kaçakçılık alanı olarak kullanılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bişkek'te düşen uçakta ölü sayısı yükseliyor23 Ocak 2017 Pazartesi 09:37
  • Tacikistan'da geçen yıl doğal afetlerde 20 kişi öldü20 Ocak 2017 Cuma 10:40
  • Kayıp Malezya uçağını arama çalışmalarının sona erdiği duyuruldu17 Ocak 2017 Salı 11:37
  • Hindistan'da festival dönüşü izdiham: 6 ölü16 Ocak 2017 Pazartesi 13:22
  • Çin Trump’a “acımayacak”16 Ocak 2017 Pazartesi 12:21
  • Son Dakika: Türk kargo uçağı düştü, onlarca ölü var16 Ocak 2017 Pazartesi 08:45
  • Hindistan'da tekne alabora oldu: 17 ölü15 Ocak 2017 Pazar 12:27
  • Kızarmış ördek satan kişi, H7N9 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi15 Ocak 2017 Pazar 12:12
  • Tayland'da gösteri uçağı düştü14 Ocak 2017 Cumartesi 12:36
  • Tayvan nükleer santrallerini kapatıyor12 Ocak 2017 Perşembe 14:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti