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Türksat 5A hizmete başlıyor

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Ocakta fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla bugün Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilecek törenle hizmet vermeye başlayacak.
Türksat 5A hizmete başlıyor

 

Türkiye'yi uydu haberleşmesinde öncü ülkeler ligine taşıyacak Türksat 5A göreve hazır.

Türksat 5A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden 8 Ocak tarihinde uzaya fırlatıldı.

Dört ay süren yolculuğunun ardından 31 derece doğu yörüngesine oturdu. Bir buçuk aylık test süreci de başarı ile tamamlandı.

Bugün hizmete başlayacak

Yeni nesil uydu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün Türksat'ın Ankara Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilecek törenin ardından hizmet vermeye başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde olduğu gibi uzay çalışmaları alanında da hızını yükselttiği bu dönemde, yeni ve yerli haberleşme uydularının üretim, entegrasyon, test ve fırlatma süreçlerinin iç içe yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Karaismailoğlu, yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek, zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlara dünyayla eş zamanlı sunduklarını dile getirdi.

Dünyanın birçok noktası kapsama alanında olacak

Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs'ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A'nın test çalışmaları başarıyla tamamlandı. Uydumuz, 28 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törenle dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak."

30 yıl hizmet verecek

Uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sağlayacağını söyledi.

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