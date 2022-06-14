  • BIST 2.517,70
  • Altın 1010.953
  • Dolar 17.2497
  • Euro 18.0455
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASıcak hava ve güneş sağlığınızı tehdit etmesin!

Türksat 5B uydusu hizmete giriyor

»
Geçen yılın sonunda uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı program ile hizmete alınacak. Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletim kapasitesi 15 kat artacak, internet altyapısı genişleyecek.
Türksat 5B uydusu hizmete giriyor

Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 5B’nin performans ve yörünge testleri başarıyla tamamlandı.

19 Aralık 2021’de uzaya fırlatılan uydunun hizmete alınması için geri sayım başladı.

Türksat 5B, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı program ile hizmete alınacak.

Veri iletim hızı 15 kat artacak

Türksat 5B uydusu; Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

Türksat 5B’nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecek” açıklamasında bulunmuştu.

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri de devam ediyor.

Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı: okullar tatil edildi13 Haziran 2022 Pazartesi 09:38
  • Van'da 5 şiddetinde deprem13 Haziran 2022 Pazartesi 09:23
  • Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki : faturası ağır olur13 Haziran 2022 Pazartesi 09:20
  • Metropoll anketi: Seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan yüzde 40'ı göremiyor12 Haziran 2022 Pazar 17:35
  • TC Dışişleri’nden Fransa’da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama12 Haziran 2022 Pazar 12:52
  • Kulisler hareketlendi;AKP-MHP, rakip aday için 5 ihtimal konuşuluyor12 Haziran 2022 Pazar 11:48
  • Akşener: Erdoğan seçim kararı alsın, öbür gün adayımızı açıklayalım12 Haziran 2022 Pazar 11:29
  • TBMM Başkanı Şentop'un koruma ekibi kaza yaptı11 Haziran 2022 Cumartesi 16:57
  • NATO açıkladı: Türkiye’nin itirazlarına rağmen…10 Haziran 2022 Cuma 21:59
  • TC Bakanı Akar: Yunanistan düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor10 Haziran 2022 Cuma 19:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti