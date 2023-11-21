TÜRKSOY, Ankara'da İsmet Vehit Güney Anma Programında KKTC Temsilcileriyle Buluştu

TÜRKSOY, Türk kültür ve sanatını tanıtmak adına gerçekleştirdiği etkinlikler

kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür

Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda 2023’ü Kuzey Kıbrıslı ünlü

ressam İsmet Vehit Güney’i Anma Yılı ilan ederek Ankara’da anma programı düzenledi.

Anma programına, KKTC’den, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu

başkanlığında, KKTC Turizm ve Kültür Eski Bakanı İsmail Bozkurt, KKTC eski

milletvekillerinden Dr. Arif Albayrak ve İsmet Vehit Güney’in kızı Ressam Nilgün

Güney’den oluşan heyet katıldı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in ev

sahipliğinde, 17 Kasım 2023 tarihinde, TÜRKSOY Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen

etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, İsmet

Vehit Güney’in akrabaları ile Ankara’daki çeşitli büyük elçiliklerin temsilcileri, kurum ve

kuruluşların temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreterlik Fuaye Alanı’ndaki etkinlik, İsmet Vehit Güney’in

çalışmaları ve hayatından kesitlerin yer aldığı resim ve fotoğraf sergisinin açılışıyla

başladı. Protokol üyelerinin İsmet Vehit Güney’in kızı Nilgün Güney eşliğinde sergiyi

incelemesinin ardından konferansa geçildi.

İsmet Vehit Güney’e ilişkin belgesel gösterimiyle başlayan anma toplantısında bir

konuşma yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak Kıbrıs

Türk kültürünü yaşatmak ve yaymak için adada Kıbrıs Türk varlığını, diliyle, kültürüyle ve

bayrağıyla korumak ve sesini yükseltmek için her kademede görev yaptıklarını belirtti.

Zaimağaoğlu, TÜRKSOY'da KKTC'li bir sanatçının adının ilk kez Anma Yılı olarak ilan

edilerek ve bütün Türk coğrafyasında İsmet Vehit Güney’in anılacak olmasının kendileri

için onur olduğunu vurguladı. İsmet Vehit Güney’in gösterdiği çabalarla Kıbrıs Türk

Toplumunu sadece Kıbrıs Türk resim ve çizim sanatında değil, tüm sanat dallarında

tanıttığını ifade eden Zaimaağaoğlu, Güney’in yayımladığı şiirler, öyküler ve sanatsal

yazılarla, yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü faaliyetlerle ülkesini yücelterek, Kıbrıs Türk

kültürünün uluslararası boyutta tanıtılmasına katkı sağladığını ifade etti. Zaimağaoğlu,

TÜRKSOY’un Türk kültür ve sanatı için gerçekleştirdiği çalışmalarından ötürü

teşekkürlerini ileterek konuşmasını tamamladı.

Anma programında, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile KKTC Ankara

Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nun konuşmalarının ardından, KKTC Turizm ve Kültür Eski

Bakanı İsmail Bozkurt, İsmet Vehit Güney’in kızı Nilgün Güney, karikatür ve resim

Sanatçısı Dr. Arif Albayrak, şair ve yazar İlter Yeşilay, ressam Yaşar Çallı ve eşi Çiğdem

Çallı birer konuşma yaparak Vehit Güney’in hayatı ve sanat yolculuğu hakkında

katılımcılara bilgi verdiler.

Etkinlik günün anısına hediye ve TÜRKSOY Katılım Sertifikaları’nın takdimin

ardından çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.