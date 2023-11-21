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TÜRKSOY, Ankara'da İsmet Vehit Güney Anma Programında KKTC Temsilcileriyle Buluştu

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TÜRKSOY, İsmet Vehit Güney'i Anma Programıyla Türk Kültürüne Katkı Sağladı: KKTC Kültür Dairesi Heyeti ve Sanatçılar Ankara'da Bir Araya Geldi
TÜRKSOY, Ankara'da İsmet Vehit Güney Anma Programında KKTC Temsilcileriyle Buluştu

TÜRKSOY, Türk kültür ve sanatını tanıtmak adına gerçekleştirdiği etkinlikler
kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür
Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda 2023’ü Kuzey Kıbrıslı ünlü
ressam İsmet Vehit Güney’i Anma Yılı ilan ederek Ankara’da anma programı düzenledi.

Anma programına, KKTC’den, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu
başkanlığında, KKTC Turizm ve Kültür Eski Bakanı İsmail Bozkurt, KKTC eski
milletvekillerinden Dr. Arif Albayrak ve İsmet Vehit Güney’in kızı Ressam Nilgün
Güney’den oluşan heyet katıldı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in ev
sahipliğinde, 17 Kasım 2023 tarihinde, TÜRKSOY Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen
etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, İsmet
Vehit Güney’in akrabaları ile Ankara’daki çeşitli büyük elçiliklerin temsilcileri, kurum ve
kuruluşların temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreterlik Fuaye Alanı’ndaki etkinlik, İsmet Vehit Güney’in
çalışmaları ve hayatından kesitlerin yer aldığı resim ve fotoğraf sergisinin açılışıyla
başladı. Protokol üyelerinin İsmet Vehit Güney’in kızı Nilgün Güney eşliğinde sergiyi
incelemesinin ardından konferansa geçildi.

İsmet Vehit Güney’e ilişkin belgesel gösterimiyle başlayan anma toplantısında bir
konuşma yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak Kıbrıs
Türk kültürünü yaşatmak ve yaymak için adada Kıbrıs Türk varlığını, diliyle, kültürüyle ve
bayrağıyla korumak ve sesini yükseltmek için her kademede görev yaptıklarını belirtti.
Zaimağaoğlu, TÜRKSOY&#39;da KKTC&#39;li bir sanatçının adının ilk kez Anma Yılı olarak ilan
edilerek ve bütün Türk coğrafyasında İsmet Vehit Güney’in anılacak olmasının kendileri
için onur olduğunu vurguladı. İsmet Vehit Güney’in gösterdiği çabalarla Kıbrıs Türk
Toplumunu sadece Kıbrıs Türk resim ve çizim sanatında değil, tüm sanat dallarında

tanıttığını ifade eden Zaimaağaoğlu, Güney’in yayımladığı şiirler, öyküler ve sanatsal
yazılarla, yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü faaliyetlerle ülkesini yücelterek, Kıbrıs Türk
kültürünün uluslararası boyutta tanıtılmasına katkı sağladığını ifade etti. Zaimağaoğlu,
TÜRKSOY’un Türk kültür ve sanatı için gerçekleştirdiği çalışmalarından ötürü
teşekkürlerini ileterek konuşmasını tamamladı.

Anma programında, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile KKTC Ankara
Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nun konuşmalarının ardından, KKTC Turizm ve Kültür Eski
Bakanı İsmail Bozkurt, İsmet Vehit Güney’in kızı Nilgün Güney, karikatür ve resim
Sanatçısı Dr. Arif Albayrak, şair ve yazar İlter Yeşilay, ressam Yaşar Çallı ve eşi Çiğdem
Çallı birer konuşma yaparak Vehit Güney’in hayatı ve sanat yolculuğu hakkında
katılımcılara bilgi verdiler.

Etkinlik günün anısına hediye ve TÜRKSOY Katılım Sertifikaları’nın takdimin
ardından çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

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