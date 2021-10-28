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Türksoy Fotoğraf Sergisi 3 Kasım’da Açılacak

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Türksoy Fotoğraf Sergisi 3 Kasım’da Açılacak
Türksoy Fotoğraf Sergisi 3 Kasım’da Açılacak

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Fotoğraf Sergisi, 3 Kasım 09.30’da Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak. 

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre sergi Yakındoğu Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı işbirliğinde hayata geçecek. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacağı duyurulan sergi, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarının 30’ncu yılını kutlamak için hazırlandı. 

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