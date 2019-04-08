Türksoy'dan Eşber Serakıncı'ya onur madalyası

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY'un kuruluş aşamasında büyük katkı ve emekleri geçmiş olan dönemin KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Eşber Serakıncı'ya, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından Onur Madalyası takıldı.

ÜRKSOY 25'inci yıl Onur Madalyası takdim töreninde konuşan dönemin KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Eşber Serakıncı, öncelikle TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve heyetini evinde ağırlamaktan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. Serakıncı, “TÜRKSOY’un burada yapmış olduğu bu güzel toplantı bizlerin buluşmasına vesile oldu. 1992 yılında TÜRKSOY’un kurulması için büyük bir uğraş verenlerden ve isim babalarından birisiyim. Özü Türk soyundan gelen ülkeleri bir çatı altına toplamak olan TÜRKSOY’a bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Düsen Kaseinov da TÜRKSOY’un kuruluşunun 25'inci yılı münasebetiyle bastırılan Onur Madalyası’nı takdiminde yaptığı konuşmasında, katkı ve emeklerinden dolayı Eşber Serakıncı’ya teşekkür etti. Kaseinov, “TÜRKSOY tarihinde bizleri bir araya getirmek için yaptığınız işleri, gençlerimize, aşıklarımızla paylaşmak adına böyle bir etkinlikte yer aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

Daha sonra TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, kuruluş aşamasında yapmış olduğu büyük katkı ve emeklerinden dolayı, 25’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle bastırılan Onur Madalyası’nı Eşber Serakıncı’ya taktı.

TÜRKSOY 25'ci yıl onur madalyası takdim törenine Genel Sekreter Düsen Kaseinov yanında Aşık Veysel ve İmameddin Nesimi anma programı için KKTC'de bulunan Aşık Veys'in torunu Gündüz Şatıroğlu, Prof. Dr. Ilgar İmamverdiyev, Dr. Oğuzhan Aydın, Dr. Kalmamat Kulamsaghaev, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Rektörü Prof.Mustafa Tümer, öğretim üyesi Doç. Dr. Zeki Akçam ve Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Örgütlenme Koordinatörü Gökhan Güler de hazır bulundu.