Türksoy’dan Eşber Serakıncı’ya Onur Ödülü

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı Türksoy’un bundan 26 yıl önce kuruluş aşamasında emekleri geçmiş olan dönemin KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Eşber Serakıncı’ya Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından Türksoy 25’inci yıl onur madalyası takdim edildi.

TÜRKSOY 25’inci yıl onur madalyası takdim töreninde konuşan Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, “Türksoy tarihinde bizleri bir araya getirmek için yaptığınız işleri, gençlerimize, aşıklarımızla paylaşmak adına böyle bir etkinlikte yer aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’ dan sonra konuşan dönemin KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Eşber Serakıncı da, “Sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Türksoy’un burada yapmış olduğu bu güzel toplantı bizlerin buluşmasına vesile oldu. 1992 yılında Türksoy’un kurulması için büyük bir uğraş verenlerden ve isim babalarından birisiyim. Özü Türk soyundan gelen ülkeleri bir çatı altına toplamak olan Türksoy’a bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Türksoy 25’ci yıl onur madalyası takdim törenine Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov yaninda Aşık Veysel ve İmameddin Nesimi anma programı için KKTC’de bulunan Aşık Veys’in torunu Gündüz Şatıroğlu, Prof. Dr. Ilgar İmamverdiyev, Dr. Kalmamat Kulamsaghaev, Kisbu öğretim üyesi Doç. Dr. Zeki Akçam ve Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Örgütlenme Koordinatörü Gökhan Güler de hazır bulundu.