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TÜRKSOY’un Bursa’da düzenlediği Türk Dünyası Müzeler Buluşması’nda KKTC’yi Kültür Dairesi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi temsil etti…

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TÜRKSOY’un Bursa’da düzenlediği Türk Dünyası Müzeler Buluşması’nda KKTC’yi Kültür Dairesi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi temsil etti…
TÜRKSOY’un Bursa’da düzenlediği Türk Dünyası Müzeler Buluşması’nda KKTC’yi Kültür Dairesi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi temsil etti…

TÜRKSOY’un Bursa’da düzenlediği Türk Dünyası Müzeler Buluşması’nda KKTC’yi Kültür Dairesi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi temsil etti…

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY’un), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türk Dünyası ülkelerinin karşılıklı bilgi alışverişi, tecrübe paylaşımı ve iş birliklerine imkân sağlamak amacıyla Türk Dünyası Müzeler Buluşması’nı düzenledi.

Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen ve bu yıl 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da 26-28 Mayıs 2022 tarihlerinde hayata geçirilen etkinlikte, KKTC’yi, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi temsil etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Türk Dünyası ülkelerinin müzecilik alanında karşılıklı bilgi alışverişi, tecrübe paylaşımı ve iş birliklerine imkân sağlamak amacıyla düzenlenen Türk Dünyası Müzeler Buluşması, Türk Dünyası Müzeler Birliği Toplantısına da ev sahipliği yaptı.  TÜRKSOY Müzeler Birliği’nin kurumsallaşması yolunda önemli bir adım atılan etkinliğe Türk dünyasından 70’ten fazla bilim insanı ve müze yöneticisi katılarak 50’nin üzerinde bildiri sundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen buluşmaya katılan; Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden Kültür Merkezi Yönetmeni Hatice Kırcıoğlu ve Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale, Kıbrıs Türk Efsaneleri ve Efsanelerin Müzeleştirilmesi hakkında bir sunum gerçekleştirirken Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nden Arkeoloji ve Sanat Tarihçi Alime Perçinci de Orta Çağdan Günümüze Lefkoşa Müzesinde Kıbrıs Kültüründe Kına Gecesi ve Günümüzdeki Etkileri hakkında bir sunum yaptı. Etkinlik sonunda Kıbrıs Türk Efsanelerini anlatan kitaplar Türk dünyası temsilcilerine hediye edildi.

İlki 2013 yılında Bursa’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Müzeler Buluşması, 2023 yılında 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde düzenlenecek.

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