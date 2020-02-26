Türkülerle DAÜ 9 Etkinliği Ücretsiz Olarak Gerçekleşecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü
tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin
bu yıl 9.’su düzenleniyor.
Halka açık bir şekilde ücretsiz olarak
gerçekleştirilecek olan söz konusu etkinlik DAÜ Müzik Kulübü’nün
seslendireceği parçalar ile başlayacak. Ardından ise Türkiye’nin önde gelen
sanatçılarından Edip Akbayram konseri ile gece devam edecek.
7 Mart 2020 Cumartesi gecesi, 19:30 – 22:30 saatleri arasında, DAÜ Lala
Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşecek olan Türkülerle DAÜ 9 etkinliği,
geceye katılanlara doyumsuz bir Türkü gecesi yaşatacak. Gecede birbirinden
güzel parçalarını seslendirecek olan Edip Akbayram, gönüllere taht kuran
“Hasretinle Yandı Gönlüm”, “Aldırma Gönül”, “Kendim Ettim Kendim
Buldum” gibi parçaları ile geceye katılanlara türkü dolu saatler yaşatacak.
Bilet Ücretleri 7 Mart Tarihine Kadar Geri Alınabilecek
Daha önceki duyurularda “Türkülerle DAÜ 9” etkinliğine öğrencilerin kimlik
kartlarını ibraz ederek ücretsiz olarak giriş yapacakları, DAÜ Personeli ve
KKTC Halkının ise bilet alarak ücretli giriş yapacağı belirtilmişti. Ancak, DAÜ
Rektörlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda DAÜ Personeli ve KKTC
Halkı için de girişin ücretsiz olmasına karar verilmiştir.
Türkülerle DAÜ etkinliği için Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza
Şubeleri’nden bilet alan kişilerin ödedikleri miktarı en geç 7 Mart 2020 tarihine
kadar geri almaları gerekmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.