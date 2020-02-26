Türkülerle DAÜ 9 Etkinliği Ücretsiz Olarak Gerçekleşecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü

tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin

bu yıl 9.’su düzenleniyor.

Halka açık bir şekilde ücretsiz olarak

gerçekleştirilecek olan söz konusu etkinlik DAÜ Müzik Kulübü’nün

seslendireceği parçalar ile başlayacak. Ardından ise Türkiye’nin önde gelen

sanatçılarından Edip Akbayram konseri ile gece devam edecek.



7 Mart 2020 Cumartesi gecesi, 19:30 – 22:30 saatleri arasında, DAÜ Lala

Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşecek olan Türkülerle DAÜ 9 etkinliği,

geceye katılanlara doyumsuz bir Türkü gecesi yaşatacak. Gecede birbirinden

güzel parçalarını seslendirecek olan Edip Akbayram, gönüllere taht kuran

“Hasretinle Yandı Gönlüm”, “Aldırma Gönül”, “Kendim Ettim Kendim

Buldum” gibi parçaları ile geceye katılanlara türkü dolu saatler yaşatacak.

Bilet Ücretleri 7 Mart Tarihine Kadar Geri Alınabilecek



Daha önceki duyurularda “Türkülerle DAÜ 9” etkinliğine öğrencilerin kimlik

kartlarını ibraz ederek ücretsiz olarak giriş yapacakları, DAÜ Personeli ve



KKTC Halkının ise bilet alarak ücretli giriş yapacağı belirtilmişti. Ancak, DAÜ

Rektörlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda DAÜ Personeli ve KKTC

Halkı için de girişin ücretsiz olmasına karar verilmiştir.



Türkülerle DAÜ etkinliği için Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza

Şubeleri’nden bilet alan kişilerin ödedikleri miktarı en geç 7 Mart 2020 tarihine

kadar geri almaları gerekmektedir.