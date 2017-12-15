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“Türkülerle DAÜ” Cuma gecesi yapılıyor

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“Türkülerle DAÜ” Cuma gecesi yapılıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin yedincisi bu yıl 15 Aralık 2017 Cuma akşamı gerçekleştiriliyor.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda, saat 19:00’da başlayacak olan etkinlikte DAÜ Müzik Kulübü - Grup Mavra ve KKTC Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Salim türkü severlere mini konserler verecek. 

Girişin halka açık ve ücretsiz olacağı büyük organizasyonun finalinde ise Türk Halk müziğinde kendine özgü müzik rengi ve tarzı olan, Türkiye’nin sevilen sanatçısı Sümer Ezgü geceye katılanlara türkü dolu saatler yaşatacak. 

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