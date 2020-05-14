Turkuvaz Medya Berna Laçin'i hedef gösterdi

Turkuvaz Medya Grubu (Sabah), yazılı bir açıklama yaparak, çeşitli suçlamalar yönelttiği Berna Laçin'i hedef gösterdi. Medya grubu ayrıca Laçin'in ekran yüzü olduğu hiçbir reklama yayınlarında yer vermeyeceğini duyurdu.

Tiyatro oyunları valilikler tarafından engellenen ve sosyal medyada hedef haline getirilen sinema ve tiyatro oyuncusu Berna Laçin’e bu kez Turkuvaz Medya Grubu tarafından çeşitli suçlamalar yöneltildi. Turkuvaz Medya açıklamasında, Berna Laçin’den, ‘baş örtüsü düşmanı’, ‘Medine’ye hakaret eden’ ve ‘provokasyon peşinde koşan bir kişilik’ olarak söz edildi. Ayrıca Laçin’le çalışan markalar da isim verilmeden hedefe konuldu.

“Berna Laçin’in yer aldığı hiçbir reklamı yayınlamayacağımızı bir kez daha açıklamakta fayda görüyoruz” denilen Turkuvaz Medya Grubu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı

“Sosyal medya paylaşımları ile toplumun milli ve manevi duygularını rencide edici açıklamalar yapan ve sayısız provokasyona imza atan sunucu Berna Laçin, hâlâ bazı markaların ekran yüzü olarak TV kanallarında, gazetelerde ve internet sitelerinde boy göstermeye devam ediyor. Toplumun kutsal değerlerine saygısı olmayan ve her fırsatta bu değerlere hakaret etmekten çekinmeyen Berna Laçin’in ünlü markaların erkan yüzü olarak ulusal medya kuruluşlarında boy göstermesini kabul etmiyoruz. Turkuvaz Medya Grubu olarak, Berna Laçin’in hiçbir reklamına internet sayfalarımızda yer vermeyeceğimizi açıklamakta fayda görüyoruz.”