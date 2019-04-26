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Turnalar bir kez daha ‘Köy Şehrin Doğasıdır’ diyecek

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İskele Belediyesi’nin lojistik destek verdiği Turnalar Kırsal Köy etkinliğinin 4.’sü bu Pazar (28 Nisan) saat 10.00’da yapılacak
Turnalar bir kez daha ‘Köy Şehrin Doğasıdır’ diyecek

Turnalar Köyü’nde Turnalar Kültür, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği’nin düzenleyeceği etkinlikte bir kez daha ‘Köy Şehrin Doğasıdır’ denilecek.  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açılışını yapacağa etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Turnalar Köy halkı ve çok sayıda vatandaşın katılması planlanıyor.

 

AÇILIŞ KONUŞMASI ÖZYİĞİT’TEN

Köy merkezinde saat 10.00’da açılışı gerçekleşecek etkinlikte Turnalar Kültür, Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Mukadder Özyiğit açılış konuşmasını yapacak. Köy Muhtarı Osman Kırçiçek, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da birer konuşma yapacak.

 

4. TURNALAR KIRSAL KÖY ETKİNLİĞİ

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Turnalar Kırsal Köy Etkinliği, köy şehrin doğasıdır sloganıyla yapılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak etkinlik gün boyu devam edecek. Turnalar Köy Meydanı’nda yer alacak etkinlikte İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi gösteriler sunacak, Alevi Kültür Derneği Saz Ekibi, Arda Gündüz, Sol Anahtarı Grubu, Grup Baria ve Ahmet Çoban konser verecek.  Gün boyu sürecek etkinliklerde, unutulmaya yüz tutan birçok eser de etkinliğe katılanlara hatırlatılacak. El değirmeni, yün eğirme, çorap örme, küllü suda çamaşır yıkama, halı dokuma, süpürge bağlama bunlardan yalnızca bir kaçı.

 

 

 

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