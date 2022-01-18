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Turnalar Köyü İle Kantara Arası Anayol 14:00’ten İtibaren Trafiğe Kapalı Olacak

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Turnalar Köyü İle Kantara Arası Anayol 14:00’ten İtibaren Trafiğe Kapalı Olacak
Turnalar Köyü İle Kantara Arası Anayol 14:00’ten İtibaren Trafiğe Kapalı Olacak

 Turnalar köyü ile Kantara arası anayolun yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 14:00’ten itibaren trafiğe kapatılacağı ve ulaşımın Ardahan köyü ile Kantara yol güzergahından sağlanacağı duyuruldu.


Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Turnalar köyü ile Kantara arası anayol güzergâhında yapım ve onarım çalışmaları yapılacağından, söz konusu güzergah can ve mal güvenliği açısından, bugün saat 14:00’ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatılacak.


Güzergâhın kapalı olduğu zamanda ulaşım Ardahan köyü – Kantara yol güzergâhından sağlanacak.

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