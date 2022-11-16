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Turnuvada şampiyon Tamer Kaya

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Lefkoşa Darts Birliği’nin (LDB) organize ettiği 14. Yıl Darts Turnuvası düzenlendi.
Turnuvada şampiyon Tamer Kaya

Lefkoşa Darts Birliği’nin (LDB) organize ettiği 14. Yıl Darts Turnuvası, 24 dartsçının katılımı ile yapıldı.

Lefkoşa Darts Birliği lokâlinde gerçekleştirilen turnuvada şampiyon Tamer Kaya olurken 2. Selaatin Tok, 3. Tarık Billur, 4. ise Gökhan Özbudak oldu.

Organize edilen turnuvada yan ödülleri alanlar ise şu şekilde; En yüksek sayıdan bitiren: Selaatin Tok (161) En az okta bitiren: Selaatin Tok (12 ok) En yüksek sayı atan: Gökhan Özbudak (1×180)

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