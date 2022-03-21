TÜRSAB heyeti resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi

Türkiye Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) heyeti, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.



Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya başkanlığındaki heyet resmi ziyaretlerin yanı sıra, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) yetkilileri ile bir araya gelerek, turizm acentelerinin de katılımıyla bir atölye çalışması yapacak.

TÜRSAB VE KITSAB ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANACAK

KITSAB ile TÜRSAB arasında sürdürülebilir ve verimli bir zeminde iş birliğini geliştirmek amacıyla ikili turizm ilişkilerinin her iki ülkenin ekonomilerine ve aralarındaki güçlü kültürel bağlara önemli katkıları göz önünde bulundurularak, iş birliği protokolü de imzalanacak.

TÜRSAB heyeti bugün saat 11.00’de Grand Pasha Lefkoşa Otel’de KITSAB’a üye acenteleriyle atölye çalışması yapacak ve iki birlik arasında iş birliği protokolünün imzalanacak.

Heyet saat 14.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15.15’de Meclis Başkanı Zorlu Töre, 15.30’da Başbakan Faiz Sucuoğlu, 16.00’da Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 16. 30 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı tarafından kabul edilecek.