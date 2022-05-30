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TÜRSAB ve KITSAB Birlikte Çalışmaya Devam Edecek

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TÜRSAB ve KITSAB Birlikte Çalışmaya Devam Edecek
TÜRSAB ve KITSAB Birlikte Çalışmaya Devam Edecek

Türkiye Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk turizm potansiyelinin daha iyi tanıtılması için birlikte çalışmaya devam edecek.

Ace of MICE fuarı nedeniyle İstanbul’da bulunan Başbakan Yardımcılığı Turizm,Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay’ın da katıldığı değerlendirme toplantısında KKTC’nin gastronomi ve kültür turizmi olanaklarının Türkiye’deki seyahat acentelerine daha iyi tanıtılması ile uçuş sayılarının artırılması için birlikte çalışılması kararı alındı.

TÜRSAB toplantıda yönetim kurulu üyeleri Soner Bacaksız, Tolga Gencer ve hukuk başdanışmanı Av. İlker Ünsever tarafından temsil edildi. Geçtiğimiz aylarda KKTC’ye yapılan ziyaretin sonuçlarının da değerlendirildiği toplantı sonunda, TÜRSAB-KITSAB işbirliğinin başarılı sonuçları olacağına inanç belirtildi ve önümüzdeki dönemde özellikle tanıtım faaliyetlerinin birlikte sürdürülmesi sonucuna varıldı.

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