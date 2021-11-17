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Tursitlerin ‘Bira Keyfi’ Pahalıya Patladı

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İtalya’nın en önemli tarihi değerlerinden Kolezyum’a girip bira içen ABD’li turistlere 800 avro (9 bin 500 lira) ceza kesildi.
Tursitlerin ‘Bira Keyfi’ Pahalıya Patladı

Başkent Roma’daki Kolezyum günümüzde ayakta olan en büyük antik amfitiyatro olma özelliğini taşıyor.

Pazartesi sabaha karşı tarihi yapının ikinci katına tırmanan 24 ve 25 yaşındaki turistler yoldan geçen birinin polise haber vermesiyle yakalandı.

Saat 16:30’dan sonra ziyarete kapanan Kolezyum’da yakalanan ‘kaçak‘lar polise bira içip sohbet ettikerlerini söyledi. Yetkililer arkeolojik alana yasa dışı şekilde girmekten para cezası uyguladı.

Turistlerin yapıya herhangi bir zarar vermediği belirtildi.

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