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Turunçgil eğitimi yapılacak

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olan Tarım Dairesi tarafından Turunçgil Yetiştiriciliği Semineri düzenlenerek, uygulamalı eğitim verilecek.
Turunçgil eğitimi yapılacak

9 Mayıs tarihinde (yarın) ilk olarak saat 15.00’de uygulamalı eğitim düzenlenecek. Eğitim, Yeşilyurt Spor Kulübü’nde yer alacak. Yine aynı gün, Güzelyurt Tarım Dairesi’nde saat 18.30’da seminer ve konferans yer alacak.

Turunçgil Yetiştiriciliği eğitiminde, turunçgillerde yüksek verim ve kaliteli ürün için doğru bitki besleme uygulamaları, Gibberellik Asit (GA3) uygulaması, turunçgillerde hastalık ve zararlar ile turunçgillerde mücadele yönetmleri ve uygulanan ilaçlar anlatılacak.

Eğitimlere konuşmacı olarak Tarım Dairesi Zirai Mücadele ve Karantina Şubesi’nden Ayşe Bahar Gökhan ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nden Doç. Dr. Emin Bülent Erenoğlu katılacak. Doç. Dr. Erenoğlu telekonferans aracılığı ile seminer katılımcıları ile biraraya gelecek.

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