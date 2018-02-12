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Turunçlu kavşağı yakınlarında korkunç kaza!

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Turunçlu kavşağı yakınlarında korkunç kaza!
Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzeri Turunçlu kavşağı yakınlarında iki aracın çarpıştığı korkunç bir kaza meydana geldi.

Gazimağusa Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Menekşeli ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 17.00 sıralarında meydana geldi.
Gazimağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde, Kadir Demirel, yönetimindeki MF 331 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Turunçlu kavşağı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Demirel, orta refüj içerisinden karşı şeride geçerek, karşı istikametten gelen 33 yaşındaki Hüseyin Menekşeli yönetimindeki PU 568 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu araçta sıkışan ve yaralanan Hüseyin Menekşeli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

33 yaşındaki Hüseyin Menekşeli’nin kaburgalarında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Fotoğraflar: MHA

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