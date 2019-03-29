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Turunçlu Kavşağı'nda kaza

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Turunçlu Kavşağı'nda kaza
Turunçlu Kavşağı'nda kaza

Kazada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’dan edinilen bilgiye göre kaza, saat 22:00 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana geldi.

Elhoussın Ayman İbrahim (E-21) yönetimindeki LS 385 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Pirhan kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Elhoussın Ayman İbrahim ve araçta yolcu olarak bulunan Naci Hammadi (E-23) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde, yine araçta yolcu olarak bulunan Yakup Atakan Yılmaz (E-22) ve soyadı henüz tespit edilemeyen Amir isimli şahıslar Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış olup, tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

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