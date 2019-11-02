Turunçlu kavşağında yine kaza! 2 yaralı var
Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde, saat 17:45 sıralarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, İrfan Ozan (E-40), yönetimindeki FD 087 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu civarında 100. Yıl ormanı yakınlarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden askeri aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan FD 087 plakalı araç sürücüsü İrfan Ozan Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Fahriye Ozan (K-63), Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
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