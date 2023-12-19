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Türünün ilk örneği: Yapay zeka, kendi yapay zekasını yaratıyor

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Bilim insanları, ChatGPT gibi büyük yapay zeka modellerinin artık insan müdahalesi olmadan yeni yapay zeka yaratabildiğini söyledi
Türünün ilk örneği: Yapay zeka, kendi yapay zekasını yaratıyor

Bir grup bilim insanı tarafından yayınlanan araştırmaya göre, yapay zeka modelleri artık bir insanın yardımı olmadan daha küçük yapay zeka sistemleri oluşturabiliyor. Ayrıca bu projenin türünün ilk örneği olduğu belirtildi.

Aizip ile Massachusetts Institute of Technology ve California Üniversitesi'nin çeşitli kampüslerindeki bilim insanları arasındaki işbirliği, ChatGPT'ye güç veren türden daha büyük yapay zeka modellerinin günlük hayatta kullanılabilecek daha küçük, daha spesifik yapay zeka uygulamaları yaratabileceğini gösterdi.

Bu özel modeller işitme cihazlarının iyileştirilmesine, petrol boru hatlarının izlenmesine ve nesli tükenmekte olan türlerin takibine yardımcı olabileceği kaydedildi.

Aizip'in CEO'su Yan Sun, "Şu anda, daha küçük modelleri oluşturmak için daha büyük modeller kullanıyoruz, tıpkı daha büyük bir kardeşin küçük kardeşine gelişmesi için yardım etmesi gibi.

Bu, kendi kendini geliştiren daha büyük bir yapay zeka işine doğru atılan ilk adım. Bu, yapay zeka modellerinin yapay zeka modelleri oluşturabileceğini gösterme yolundaki ilk adımdır." diye konuştu.

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