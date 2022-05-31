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TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonda her geçen gün hedeflediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz

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Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Enflasyonda her geçen gün hedeflediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz.
TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonda her geçen gün hedeflediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz

Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Enflasyonda her geçen gün hedeflediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz. Gerekli adımları doğru zamanlama ile atamıyoruz" dedi.

Quote Message: Unutmayalım ki, yakın geçmişte yaşadığımız ekonomik zorluk dönemleri, global rüzgarların arkamızdan estiği dönemlerdi ve bu zorluklarla bir şekilde mücadele edebildik. Oysa şu an global ekonominin geçmekte olduğu döngüde rüzgâr önümüzden esmekte ve işimizi çok daha fazla zorlaştırmakta. Artık global görünüm de lehimize değil."

Unutmayalım ki, yakın geçmişte yaşadığımız ekonomik zorluk dönemleri, global rüzgarların arkamızdan estiği dönemlerdi ve bu zorluklarla bir şekilde mücadele edebildik. Oysa şu an global ekonominin geçmekte olduğu döngüde rüzgâr önümüzden esmekte ve işimizi çok daha fazla zorlaştırmakta. Artık global görünüm de lehimize değil."

 
Quote Message: Bugün gelişmiş ekonomilerde yıllık enflasyon %7-8, gelişmekte olan ülkelerde %10’a yakın seyrediyor. Ülkemizde ise enflasyon oranı dünyada var olan genel düzeyin maalesef katbekat üzerinde %70 seviyesinde oluşmaktadır."

Bugün gelişmiş ekonomilerde yıllık enflasyon %7-8, gelişmekte olan ülkelerde %10’a yakın seyrediyor. Ülkemizde ise enflasyon oranı dünyada var olan genel düzeyin maalesef katbekat üzerinde %70 seviyesinde oluşmaktadır."

 
Quote Message: Enflasyonda her geçen gün hedeflediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz. Özellikle son 4-5 yıldır enflasyon dinamiklerinin, yapısının belirgin düzeyde bozulduğunu görmekteyiz. Gerekli adımları doğru zamanlama ile atamıyoruz. Böyle olunca da para politikası etkinliğini kaybediyor ve gün sonunda enflasyonda yaşadığımız tablo ortaya çıkıyor."

Enflasyonda her geçen gün hedeflediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz. Özellikle son 4-5 yıldır enflasyon dinamiklerinin, yapısının belirgin düzeyde bozulduğunu görmekteyiz. Gerekli adımları doğru zamanlama ile atamıyoruz. Böyle olunca da para politikası etkinliğini kaybediyor ve gün sonunda enflasyonda yaşadığımız tablo ortaya çıkıyor."

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