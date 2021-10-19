  • BIST 1.433,190
  • Altın 533,12
  • Dolar 9,3130
  • Euro 10,8300
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Merkez Bankası bağımsız olmalı

»
TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "Merkez Bankası gibi düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bağımsızlığının tartışma dışı olması gerektiğini" söyledi. Özilhan laiklik ve demokrasi vurgusu yaptı.
TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Merkez Bankası bağımsız olmalı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı başladı. Toplantıda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan "başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bağımsızlığının tartışma dışı olması gerektiğini" söyledi.

"Türkiye'nin geleceğine baktığımda dünyadaki jeopolitik risklerin, sosyokültürel gerilimlerin, iklim değişiminin etkilerinin ve bereketsiz, dengesiz ekonomik büyümenin mahşerin dört atlısı olarak üzerimize geldiğini görüyorum" diyen Özilhan konuşmasında bu başlıklara değindi.

"Büyümeli ve kişi başı gelirimizi artırmalıyız. Çünkü herkes refah ister" diyen Özilhan "Büyümek için öncelikle makro ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyüme sürecini başlatabilmek gerekiyor. Bu doğrultuda en önemli adımlar piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarını güçlendirmek ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığını tartışma dışı bırakacak biçimde tesis etmektir" dedi.

Büyümenin sadece hızlı değil "istiham yaratan, yeşil ve adil bir büyüme" olması gerektiğini söyleyen Özilhan "Düşen sadece Türk Lirası'nın değeri değil, su rezervlerimiz, birbirimize güvenimiz, ihracatımızda yüksek teknoloji ürünlerin payı, mutluluk ve huzurumuz da geriliyor" ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve laiklik vurgusu

"Özellikle laikliğe ve demokrasiye vurgu yapmak istiyorum" diyen Özilhan "Farklı dil, din, ırk, mezhep, etnisite, sosyoekonomik kökenden insanlardan oluşan milleti düşününce herkesi harekete geçirmek, herkesin katkısını almak, kimseyi dışarıda bırakmamak ancak demokrasi ve laiklik ile mümkün olabilir" dedi.

Özilhan "kuvvetler ayrılığının", "denge ve denetleme mekanizmalarıyla, yargısal denetimin güçlendirilmesi, şeffaf, hesap verebilir, daha az merkeziyetçi ve etkin bir kamu yönetimi anlayışının yerleşik hale getirilmesi" gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son iki buçuk yıllık dönemde para politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle üç Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almış, bu adımlar Türk Lirası'na büyük darbe vururken para politikalarının öngörülebilirliği ve güvenilirliği piyasalarda zarar görmüştü. Geçen hafta Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Abdullah Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmalarının ardından Dolar/TL kuru yeniden yükselişe geçmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı Para Piyasası Kurulu 21 Ekim Perşembe günü toplanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Cumhur İttifakı için veda zamanı yaklaşıyor18 Ekim 2021 Pazartesi 11:23
  • Kılıçdaroğlu: Milletin evlatları 'KPSS' diye umutlansın, Erdoğan ve şürekası vakıf süslü paralel yapılarla onların geleceğini çalsın.18 Ekim 2021 Pazartesi 10:06
  • İmamoğlu: ''Bir avuç plaka ağası kaybedecek, gözünüz bizde olsun''18 Ekim 2021 Pazartesi 09:33
  • Son seçim anketleri ne diyor?18 Ekim 2021 Pazartesi 09:06
  • Erdoğan: Anketlerin kimler tarafından, ne amaçla yapıldığı ortada18 Ekim 2021 Pazartesi 09:02
  • Yeni Şafak yazarı: İmamoğlu'nun Bayburt ziyaretinde büyük izdiham olmuş, endişelenmek mi lazım?18 Ekim 2021 Pazartesi 08:42
  • Türkiye'de zam öncesinde benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu16 Ekim 2021 Cumartesi 18:52
  • Demirören Medya, Reuters ile ilişkisini sonlandırdı: Bu ajansın haberlerine güvenimiz kalmamıştır16 Ekim 2021 Cumartesi 15:06
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara 'son çağrı': Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun!16 Ekim 2021 Cumartesi 14:59
  • ORC anketi: Z kuşağının ilk tercihi açık ara CHP16 Ekim 2021 Cumartesi 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti