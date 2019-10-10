Tusk Güney Kıbrıs’a gidiyor

Fileleftheros gazetesi: “Kışkırtmalar Konusunda Lobi – Hristodulidis Barselona’da Mekvidaşlarını Bilgilendiriyor – İtalya ve İrlanda’dan Destek” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yürüttüğü sondaj çalışmaları karşısında yoğun lobi faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, bu konudaki son gelişmeleri aktardı.

Güney Kıbrıs’ın gelecek hafta gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye karşısında gerçekten etkili olabilecek kararlar çıkarılması yönündeki lobi faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB’li ortaklarından destek alma arayışını sürdürdüğünü yazdı.



Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise AB Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı çerçevesinde kendi mevkidaşlarıyla temaslar gerçekleştirmekte olduğunu, AB ülkelerinin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin ise dün, Dışişleri Bakanlığı Müdürü Tasos Conis tarafından konu hakkında “bilgilendirildiklerini” belirten gazete, AB’nin Türkiye’nin eylemleri hakkındaki tutumunun ise pazartesi günü yapılacak olan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında netleşmesinin beklendiğini vurguladı.



TUSK CUMA GÜNÜ ADADA



Gazete haberinin devamında, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’un yarın Güney Kıbrıs’a gideceğini ve sabah 10:30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini duyurdu.

Tusk’un Güney Kıbrıs ziyaretinin “hem geleneksel hem de esaslı” bir ziyaret olacağını belirten gazete, Tusk’un 31 Ekim tarihinde görevinin sonra ermesi sebebiyle ziyaret gerçekleştirecek olmasının “tipik”, Türkiye’nin sözde ihlallerinin AB Zirve Toplantısı’nda gündeme gelecek olmasından ötürü ise “esaslı” içerik taşıdığı yorumunda bulundu.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu dünkü açıklamasında, Tusk’un Güney Kıbrıs ziyaretinin, görev süresinin dolması sebebiyle yapılan bir nezaket ziyareti olduğunu ancak bu fırsattan istifade Türkiye'nin sözde ihlallerinin de gündeme getirileceğini ifade etti.



Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, Akdeniz Birliği Bölgesel Forumu’nun dördüncü toplantısına katılmak üzere bugün Barselona’ya gidiyor.

Gazete, Hristodulidis’in söz konusu form çerçevesinde mevkidaşlarıyla temaslarda bulunacağını ve Türkye’nin eylemlerini gündeme getireceğini vurguladı.



İTALYA VE İRLANDA’DAN DESTEK



Gazete bir diğer haberinde ise, Anastasiadis’in İtalya Başbakanı Guiseppe Conte’yle çarşamba günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede İtalyan Başbakanın Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis ile Conte’nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve İtalya başbakanının, Güney Kıbrıs’ın sözde egemenlik haklarının ve uluslararası hukukun Türkiye tarafından “çiğnenmesini” kınadığını öne sürdü.



Gazete, İrlanda’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Deirdire Ni Fhalluin’in ise dün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda Güney Kıbrıs’a yönelik tam desteğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre İrlanda Büyükelçisi, Türkiye’nin sözde kışkırtmaları konusunun AB Dışişleri Bakanları toplantısında ve ardından Avrupa Konseyi’nde ele alınacağını hatırlatarak, ülkesinin bu platformlarda da Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini dile getireceğini vurguladı.

BAŞPİSKOPOS HRİSOSTOMOS



Gazete bir diğer haberinde, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un dün Anastasiadis’le biraraya geldiğini, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ise, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ekonomisine ve RMMO’ya baktığında korkacak bir şeyi olmadığını” söylediğini aktardı.

Türk sondaj gemisinin varlığının kendisini korkutmadığını ifade eden Hrisostomos, Türkiye’nin söz konusu eylemiyle ilk kez yanlış yaptığını öne sürdü.



Hristosomos, ne ABD, ne Rusya ne de Avrupa’nın Türkiye’yi istediğini iddia ederek “Türkiye’nin ip üstünde yürüdüğünü ve bir noktada düşeceğini” savundu.

JUNCKER: “BEN KIBRISLIYIM”



Öte yandan Politis gazetesi, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in Avrupa Parlamentosu kürsüsünden yaptığı konuşmasında “Ben Kıbrıslıyım” ifadesini yinelediğini ve Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini dile getirdiğini yazdı.



Habere göre Juncker, Türkiye’nin otokontrollü davranması ve bölgedeki faaliyetlerini hemen sonlandırması çağrısında da bulundu.



Diğer gazeteler ise konuya ilişin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Çabalarımız Avrupa’da – Başpiskopos: Türkiye İpte Yürüyor ve Bir An Gelecek Düşecek”.

Haravgi: “İletişim Operasyonu Dorukta – Başkan Avrupa Konseyi Başkanı’yla Görüşüyor – Türk İhlalleri AB Dışişleri Konseyi’nde”.