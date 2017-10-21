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Tusk’un açıklaması Rum tarafını memnun etti

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Tusk’un açıklaması Rum tarafını memnun etti
Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk’un dün Brüksel’de tamamlanan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye ve KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Maronitlere gönderilen malzemelerden vergi alınmasına ilişkin açıklaması Kıbrıs Rum tarafını memnun etti.

Politis gazetesi: “Tusk Memnun Etti – Türkiye Aleyhine Sert Dönüş” başlıkları altında verdiği haberinde, AB Zirve Toplantısı’nın dün sona ermesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk’un açıklamasının Kıbrıs Rum tarafını memnun ettiğini yazdı.

Gazete, Brüksel’deki zirvede Kıbrıs Rum tarafının tezlerinin tam destek gördüğünü ve Rum hükümetinin dikkatini bundan sonraki aşama olan, nisan ayında açıklanacak Türkiye ilerleme raporu ve haziran ayında yapılacak zirve toplantısına kadarki süreye çevirdiğini belirtti.

Tusk’un Türkiye’ye yönelik dünkü sözlerine yer veren gazete, Tusk’un ayrıca, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere Güney Kıbrıs’tan gönderilen malzemelere KKTC hükümeti tarafından vergi uygulanması kararına da değindiğini aktardı.

Habere göre, Tusk, “Başkan Anastasiadis’in, Türkiye’nin Kıbrıslı Rumlar ve Maronitler karşısındaki eylemleri konusundaki endişelerini de dinledik” şeklinde konuştu.

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